體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威續留輪值機率提升？ 巨人先發人選傷病連環爆

2025/08/21 14:31

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕巨人26歲先發魯普（Landen Roupp）在今天被強襲球擊中左膝，賽後直接被球隊放進傷病名單，對巨人來說無疑是雪上加霜，因為潛在先發人選，小聯盟投手蒂德威爾（Blade Tidwell）在昨天也因為肩膀不適，預計得進行核磁共振（MRI）檢查。

魯普今天在3局被教士勞瑞安諾（Ramon Laureano）的初速95.7英哩（約154公里）強襲球打中右大腿，跌倒時導致左膝扭傷直接退場，球隊不久後也馬上把他放進15天傷病名單當中，接下來他將回到舊金山進行MRI檢查，來確認傷勢嚴重的程度。

《MLBTR》指出，例行賽剩下大概5個禮拜，魯普今年有可能不會回歸，且巨人現在戰績距離五成還有5場勝利，想要爭取季後賽的機率不大。巨人應該會希望魯普的傷勢沒有影響到韌帶，不會影響到他的休賽季與明年賽季。

下場比賽巨人預計派出韋蘭德（Justin Verlander）主投對教士系列賽最終戰，《MLBTR》指出，在韋蘭德後面，巨人的輪值依序為王牌韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）以及鄧愷威，而接下來的休兵日可以讓他們跳過屬於魯普的輪值空缺，但球隊可能會希望能夠在下個禮拜增加第五位先發投手，讓輪值多休息一天。

不幸的是，巨人原本被視為先發輪值候補的小聯盟投手蒂德威爾，這位在季中交易透過羅傑斯（Tyler Rogers）從大都會換來的潛力投手，在昨天傳出肩膀不適的情況，也要進行MRI檢查，代表他短期內可能也無法升上大聯盟。

蒂德威爾本季在大聯盟出賽4場有2場先發，防禦率9.00，15局投球被打4發全壘打，送出10K與10BB，在轉戰巨人3A後，蒂德威爾出賽3場有2場先發，16局投球防禦率1.69，送出23K、5BB。

