體育 籃球 TPBL

TPBL》鋼鐵人解散後一度想經營香水事業 劉彥廷重返戰神

2025/08/21 14:16

前鋼鐵人劉彥廷將轉戰台新戰神。（資料照，記者王藝菘攝）前鋼鐵人劉彥廷將轉戰台新戰神。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在高雄鋼鐵人解散後， 196公分前鋒劉彥廷將重返TPBL台北台新戰神，再次披上戰神7號戰袍。

劉彥廷自2023-24賽季開啟職業生涯，先後效力台北戰神與PLG高雄鋼鐵人，他上季在PLG期間對上桃園璞園領航猿曾單場攻下18分，也是生涯代表作。

對於劉彥廷重返台新，總經理林祐廷認為，他擁有優異的體格條件，在場上總是展現積極態度，且對戰神體系相當熟悉，「於去年合約期滿後持續在職業舞台歷練，如今回歸，相信能為團隊帶來幫助。」

今年賽季結束後，劉彥廷一度與家人討論不再打球，準備開店經營香水事業，就在考慮轉換人生跑道時，他突然接到球團的電話，於是再次北上隨隊訓練。他形容這段心境轉折：「這通電話真的很突然，就像愛情來了一樣，沒有想太多，決定全力以赴。」回到熟悉的團隊，隊友們立刻給予熱情回應，孫思堯打趣喊著「鳳還巢」，讓他很快感受到團隊的親切氛圍。

再次踏上職業舞台讓劉彥廷充滿鬥志，但隻身北上少了家人陪伴，心裡仍有些空虛，劉彥廷感謝老婆第一時間的支持，「她覺得我能繼續打球是最棒的事。」也提到長時間與兩個小孩分開的心情，其中大兒子相當懂事，「他理解爸爸要去打球工作，所以沒有太多的情緒。」劉彥廷則笑說：「真正有分離焦慮的其實是我，我每週都要回去看他們。」至於新賽季目標，他並沒有設定太多，只希望保持健康，把握這難得的機會，「上了場，就要全力以赴，把自己的工作做好。」

