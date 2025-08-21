晴時多雲

路跑》2026渣打馬新增11公里賽事 修杰楷說服女兒一起站上賽道

2025/08/21 14:26

修杰楷（右四）（記者吳孟儒攝）修杰楷（右四）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026渣打台北公益馬拉松將於明年1月11日登場，以「一起跑更遠」為口號，今天下午4點將正式開放報名，有3公里、新登場的11公里、半馬及全馬組，預計號召超過2萬名跑者齊跑。

渣打台北公益馬拉松自2013年起投入公益路跑活動，迄今已吸引超過28萬人次共襄盛舉，成為國內最具規模與國際參與度的公益盛事，且結合渣打基金會資源挹注，累積投入逾新台幣1億2900萬元援助「Futuremakers 全球公益計畫」。

藝人修杰楷今天出席記者會時表示，自己從2008年左右接觸馬拉松，也很喜歡衝到終點的感覺，因為長時間的努力瞬間被釋放，因此也很推薦大家能一起站上賽道。

修杰楷透露，明年自己將會參加11公里賽事，而他近期也積極說服女兒一起參賽，也跟小孩分享其實運動有助於學習，跑步是很好的運動，希望明年能一起站上賽道。

渣打馬拉松也結合公益，除了全額贊助30位偏鄉學生參加本次馬拉松賽事，讓他們能一起感受跑步的樂趣及參加比賽帶來的活力，此外，也攜手台北市視障者家長協會與勵馨基金會，共同推動青年就業計畫和渣打女力創業獎，支持16至35歲的視覺障礙者及來自中低收家庭的青年，能無後顧之憂地追求夢想。

修杰楷（記者吳孟儒攝）修杰楷（記者吳孟儒攝）

渣打馬拉松2026年1月11日開跑（記者吳孟儒攝）渣打馬拉松2026年1月11日開跑（記者吳孟儒攝）

修杰楷（記者吳孟儒攝）修杰楷（記者吳孟儒攝）

