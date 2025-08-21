體壇》傳李洋出任部長 奧會主席林鴻道提出看法

中華奧會主席林鴻道出席2025第12屆成都世界運動會代表團返國餐會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部將在9月9日正式掛牌上路，傳出將由羽球奧運雙金得主李洋出任部長。對於這樣的傳聞，中華奧會主席林鴻道表示，自己其實不知道部長人選，但若是由運動員出身，他認為這會是一個新氣象。

運動部將在9月9日正式掛牌，部長人選一直都有諸多傳聞，包含現任體育署長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅，還有網球選手盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳等人都是可能人選，但又以李洋呼聲最高。至於在次長部份，傳聞可能由鄭世忠、高俊雄及洪志昌出任，全民運動署長則是房瑞文。

對於相關傳聞，林鴻道坦言，自己並不清楚，「剛剛也有人問院長，但他說，9月9日就知道了，所以當官方還沒公布之前，這些都是傳來傳去，這其中的真實性、客觀性為何，我也不曉得。」

「我是不知道到底部長到底是誰，假設說是李洋的話，那我想也是一個新氣象。」林鴻道表示，以一個完整部會來講，2個政務次長、1個常務次長，次長可以分擔掉很多工作，部長比較做的是政策上的事情，「雖然李洋在行政經驗可能沒有那麼豐富，但從另一個角度來說，因為他是從基層選手出身，對於比賽、訓練等都是親身體驗過的，或許在這一塊會有幫助。」

林鴻道提到，李洋是兩屆奧運金牌，在未來拓展國際的體育外交方面，是一個很不錯的一個人選，這是其他政務官沒有的優勢。

