晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》傳李洋出任部長 奧會主席林鴻道提出看法

2025/08/21 14:59

中華奧會主席林鴻道出席2025第12屆成都世界運動會代表團返國餐會。（記者陳志曲攝）中華奧會主席林鴻道出席2025第12屆成都世界運動會代表團返國餐會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部將在9月9日正式掛牌上路，傳出將由羽球奧運雙金得主李洋出任部長。對於這樣的傳聞，中華奧會主席林鴻道表示，自己其實不知道部長人選，但若是由運動員出身，他認為這會是一個新氣象。

運動部將在9月9日正式掛牌，部長人選一直都有諸多傳聞，包含現任體育署長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅，還有網球選手盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳等人都是可能人選，但又以李洋呼聲最高。至於在次長部份，傳聞可能由鄭世忠、高俊雄及洪志昌出任，全民運動署長則是房瑞文。

對於相關傳聞，林鴻道坦言，自己並不清楚，「剛剛也有人問院長，但他說，9月9日就知道了，所以當官方還沒公布之前，這些都是傳來傳去，這其中的真實性、客觀性為何，我也不曉得。」

「我是不知道到底部長到底是誰，假設說是李洋的話，那我想也是一個新氣象。」林鴻道表示，以一個完整部會來講，2個政務次長、1個常務次長，次長可以分擔掉很多工作，部長比較做的是政策上的事情，「雖然李洋在行政經驗可能沒有那麼豐富，但從另一個角度來說，因為他是從基層選手出身，對於比賽、訓練等都是親身體驗過的，或許在這一塊會有幫助。」

林鴻道提到，李洋是兩屆奧運金牌，在未來拓展國際的體育外交方面，是一個很不錯的一個人選，這是其他政務官沒有的優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中