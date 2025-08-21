桌球》「桌球甜心」鄭先知駕車迴轉撞死人 賠償650萬元獲判緩刑

鄭先知。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者張文川／台北報導〕有「桌球甜心」之稱的32歲桌球國手鄭先知，前年8月駕車在台北市龍江路貿然迴轉，不慎撞倒一對騎乘機車的父女，致父死女傷，台北地檢署依過失致死、過失傷害罪起訴，台北地院審理期間達成賠償650萬元調解，法官今將鄭女判處6月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，條件是支付公庫6萬元。可上訴。

鄭先知與被害人及家屬今皆未到庭聆判。2023年8月18日上午11時許，鄭先知在台北市駕車行經龍江路時，未注意路況即貿然迴轉，攔腰撞倒後方共乘機車直行的楊姓父女，楊男因心包膜出血、肝臟撕裂等傷勢轉院，住院治療1個月，終傷重不治，女兒則受手腳鈍、擦傷。

偵查期間，檢察官安排雙方和解，但鄭先知主張楊男的主要死因，可能與車禍無關，而是在送醫急救時，心肺復甦術壓胸導致骨折、內臟受傷；楊家認為鄭先知把責任推給救護員，沒有悔意也無誠意，北檢依過失致死、過失傷害罪起訴鄭先知。

北院審理期間，安排雙方調解，經近1年調解，鄭先知表示車禍有保險理賠500萬元，願意再出100萬元，共600萬元，但死者家屬求償700萬元，在調解委員勸說下，雙方各退一步，鄭先知願意賠到650萬元，死者家屬也同意調降金額。

雙方今年5月達成和解，8月7日開庭時，鄭先知改口全盤認罪，願賠償家屬650萬，向法官爭取輕判並緩刑，楊的家屬也透過律師向法官表達，已感受到鄭先知的誠意，同意緩刑。

法官今宣判，認為鄭先知以一個行為造成過失致死、過失傷害2罪，為想像競合，從一重依過失致死判判處鄭女6月徒刑、緩刑2年。

