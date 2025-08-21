晴時多雲

體壇》傳奧運金牌李洋接任運動部長 年薪加國光獎金上看600萬元

2025/08/21 15:12

李洋。（資料照，記者王藝菘攝）李洋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕運動部將於9月9號正式揭牌，傳出部長是由兩屆奧運羽球金牌得主、剛滿30歲的前羽球選手「李洋」出任，李洋連續在東京奧運、巴黎奧運摘金，兩面金牌可領的國光獎金採「疊加計算」，李洋選擇終身月領12.5萬元，疊加就是25萬元，另外部會首長月薪約21萬元、年薪約300萬，但因任公職就不能再接商業代言，粗估李洋一年約可領600萬元年薪加獎金。

根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》規定，只要在奧運賽場奪下金牌，每位選手可獲得2000萬獎金，或是領取終身俸每月12.5萬元，若同一選手拿到多面金牌，採「疊加計算」，李洋目前有東京奧運羽球男雙金牌、巴黎奧運羽球男雙金牌，疊加後可領25萬元。

另外，體育選手依《國光體育獎章及獎助辦法》領的終身年金（俗稱國光獎金）不算月退俸，而是榮譽性獎勵，只要沒有犯罪或被撤銷資格，就不會因為當部長或有其他職務而停發。依現行規定，各部會首長月薪約21萬元，加計特別費及年終後，約300萬元。

依《公務員服務法》及《政務人員利益衝突迴避法》，擔任中央政府部會首長（部長、副部長、政務次長等屬政務官），不得兼職或從事營利事業活動，也不能接商業代言，雖然李洋可領部長的薪水，但不能接代言也算是一大損失。

睿于法律事務所主持律師秦睿昀表示，依《公務員服務法》及《政務人員利益衝突迴避法》，擔任中央政府部會首長（部長、副部長、政務次長等屬政務官），不得兼職或從事營利事業活動，也不能接商業代言，雖然李洋可領部長的薪水，但不能接代言也算是一大損失。

