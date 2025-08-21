自由車》35歲黃亭茵拚名古屋亞運再站上頒獎台 盼年輕好手青出於藍

自由車協會舉行記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣自由車女將黃亭茵在賽道上征戰多年，如今已35歲的她希望在明年名古屋亞運的亞運最後一舞能再次站上頒獎台，也期許新秀們在未來表現能青出於藍。

黃亭茵在2014年仁川亞運的女子團體爭先賽、團體追逐賽都拿下銅牌，今天她出席自由車年度記者會時坦言，身上有舊疾還有新傷，年紀也到了在有氧耐力不再如過往具有優勢，確實親身感受到能力下降不少。

對於明年的名古屋亞運，黃亭茵不諱言會是個人生涯亞運最後一舞，現階段會以亞運資格賽為重，「得先在國內拿冠軍，才有資格在亞洲舞台拚出佳績。」

自由車協會今年也找來3名外籍教練，希望能幫助國內車手成績，黃亭茵提到，這是第一次合作，因此教練跟選手都還需要磨合，短期目標達成後，還是得看得更長遠，她舉例日本這10年的發展有目共睹，就是要往世界舞台為目標。

不怕自己累積的成就被後進超越，黃亭茵樂見有更多年輕好手竄出，她說：「當我出現退休的想法後，就知道不是顧好自己，而是也希望這些小孩能有更好表現，還是希望他們能青出於藍。」

