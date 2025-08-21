晴時多雲

MLB》大谷翔平火球失速有徵兆 道奇投教：球看起來沒有力量...

2025/08/21 16:13

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天先發對戰洛磯，投出本季最慘一役，主投4局失5分且苦吞本季首敗。大谷翔平賽後也透露自己的速球威力不足，所以投了很多滑球系的球種，但控球卻不太理想。

大谷翔平賽前牛棚練投就比平常多投了20球以上，也出現許多控球不穩的情況。投手教練普萊斯（Mark Prior）也向總教練羅伯斯（Dave Roberts）回報「看起來球沒有力量。」雖然大谷此役最快球速達到99.1英里（約159.4公里），但平均球速只有96.9英里（約156公里），比平時低了將近3公里。

在「打者天堂」庫爾斯球場的投球內容不佳，大谷翔平賽後受訪坦言，賽前練投時有發現球的位移沒有像平地那樣變化，「這點我很清楚，所以我認為這絕對不能成為藉口，希望下次再有機會到這裡投球，能夠活用今天的經驗，好好反省並改善。」

大谷此役速球威力不足，全場共投了66球，使用滑球系的變化球種就有42球，占了超過6成，其中橫掃球20球、滑球15球、卡特球7球。對此，大谷解釋，在速球手感不理想的情況下，主戰捕手史密斯（Will Smith）認為投滑球會比較有效，所以他配了很多滑球系的球種，不過自己的控球也出現問題，很多原本想投到邊邊角角的球，但有些卻都投到了中間。

