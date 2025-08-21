晴時多雲

U15亞洲盃》日本5：1扳倒南韓 明天台日大戰！台灣非贏不可

2025/08/21 15:43

日本隊。（資料照，記者李惠洲攝）日本隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U15亞洲青少棒錦標賽今天進行超級循環賽，日本在2局下一口氣打下3分，加上投手群有效壓制，最終日本就以5：1擊敗南韓拿下關鍵一勝，今天晚上6點半台灣迎戰菲律賓。

這屆預賽南韓在A組以5：3扳倒地主台灣，日本在B組以10：0擊敗菲律賓，兩隊各帶著1勝0敗的戰績進入超級循環賽，台灣和菲律賓在超級循環賽同以0勝1敗起跑，今天日本力退南韓，目前戰績2勝0敗，南韓則是1勝1敗，明天晚上6點半上演台日大戰，台灣隊必須贏球才有機會闖進冠軍戰。

此役前兩局南韓都在兩出局攻佔一、二壘無功而返，2局下日本發動攻勢，倉田雄星、中島辰德敲安，一出局後小山蓮心獲保送擠成滿壘，第9棒岡田宗一郎掃出左外野二壘安打帶有2分打點，此時南韓先發左投金儁洙控球不穩，先後投出觸身球和四壞保送，日本兵不血刃擠回1分，金儁洙先發只撐1.1局失3分承擔敗投。

金儁洙退場後，南韓推出洪譽星上場緊急救火，他連飆2K化解滿壘失分危機，2局下日本進帳3分取得領先。

4局上南韓靠2次保送和李時潤安打追回1分，日本先發投手梅村全投4局被敲3安失1分退場，5局下日本攻勢再起，駒勇佑和倉田雄星敲安攻佔一、二壘，兩出局後小山蓮心擊出2分打點二壘安打，幫助球隊擴大戰果，南韓無力追趕落敗。

