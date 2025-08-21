晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》嘉義市KANO精神不斷傳承 李文傳獲頒終身成就獎

2025/08/21 16:10

嘉義市民生國中棒球隊教練李文傳（右），今天獲頒終身成就獎。（嘉義市政府提供）嘉義市民生國中棒球隊教練李文傳（右），今天獲頒終身成就獎。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中華職棒兄弟象隊退休球員、64歲嘉義市民生國中棒球隊教練李文傳，擔任民生國中棒球隊教練迄今22年，培養出包含樂天桃猿隊廖健富、統一獅隊陳重羽與陳重廷兄弟、樂天桃猿蘇俊璋等職棒選手，對嘉義基層棒球有卓越貢獻，今天「嘉義市棒球日」活動中獲頒終身成就獎。

嘉義市政府「棒球原鄉，經典傳承」棒球日活動，今天在垂楊國小舉行，市長黃敏惠頒發李文傳「終身成就獎」，李文傳分享他與棒球路上的貴人，黃敏惠父親、已故省議員黃永欽之間的互動點滴，他說年幼失去父母，黃永欽時任垂楊國小棒球隊領隊，也是家長會長，時常買營養品、運動鞋給他，鼓勵他好好練球，讓他感受如父親般的溫暖，他因而督促自己要更刻苦練習，他同時感謝家人的支持，讓他投入棒球志業。

黃敏惠說，棒球不僅是一項體育運動，更是一股教育力量，對台灣的經濟發展、國力提升與人才培育有深遠影響。

黃敏惠說，李文傳在兄弟象隊的表現不僅寫下輝煌紀錄，退役後回到故鄉嘉義，投入基層棒球教育，用實際行動詮釋了「苦練決勝負，人品定優劣」，讓球員不只競技，還養成團隊合作、堅持不懈、不畏挫折的人格與態度，將嘉義市KANO精神不斷傳承，市府未來將持續投入資源，提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施，打造安全完善的訓練環境，培育更多優秀棒球人才。

嘉義市政府今天舉行棒球日活動，市長黃敏惠強調，會持續提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施。（嘉義市政府提供）嘉義市政府今天舉行棒球日活動，市長黃敏惠強調，會持續提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施。（嘉義市政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中