棒球》嘉義市KANO精神不斷傳承 李文傳獲頒終身成就獎

嘉義市民生國中棒球隊教練李文傳（右），今天獲頒終身成就獎。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中華職棒兄弟象隊退休球員、64歲嘉義市民生國中棒球隊教練李文傳，擔任民生國中棒球隊教練迄今22年，培養出包含樂天桃猿隊廖健富、統一獅隊陳重羽與陳重廷兄弟、樂天桃猿蘇俊璋等職棒選手，對嘉義基層棒球有卓越貢獻，今天「嘉義市棒球日」活動中獲頒終身成就獎。

嘉義市政府「棒球原鄉，經典傳承」棒球日活動，今天在垂楊國小舉行，市長黃敏惠頒發李文傳「終身成就獎」，李文傳分享他與棒球路上的貴人，黃敏惠父親、已故省議員黃永欽之間的互動點滴，他說年幼失去父母，黃永欽時任垂楊國小棒球隊領隊，也是家長會長，時常買營養品、運動鞋給他，鼓勵他好好練球，讓他感受如父親般的溫暖，他因而督促自己要更刻苦練習，他同時感謝家人的支持，讓他投入棒球志業。

黃敏惠說，棒球不僅是一項體育運動，更是一股教育力量，對台灣的經濟發展、國力提升與人才培育有深遠影響。

黃敏惠說，李文傳在兄弟象隊的表現不僅寫下輝煌紀錄，退役後回到故鄉嘉義，投入基層棒球教育，用實際行動詮釋了「苦練決勝負，人品定優劣」，讓球員不只競技，還養成團隊合作、堅持不懈、不畏挫折的人格與態度，將嘉義市KANO精神不斷傳承，市府未來將持續投入資源，提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施，打造安全完善的訓練環境，培育更多優秀棒球人才。

嘉義市政府今天舉行棒球日活動，市長黃敏惠強調，會持續提升國中小基層棒球團隊經費，改善運動場館軟硬體設施。（嘉義市政府提供）

