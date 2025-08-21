晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》艾卡拉茲、辛納連7次壟斷大滿貫冠軍 新世代雙雄被看好再度爭霸

2025/08/21 16:16

艾卡拉茲（右）與辛納。（資料照，路透）艾卡拉茲（右）與辛納。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽單打會內賽本週日即將開戰，被譽為「三巨頭」接班人的義大利現任世界球王辛納（Jannik Sinner）、西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），已被《ATP》官網欽點有機會連續8次大滿貫壟斷男單冠軍，持續展現新世代雙雄的強大競爭力。

雖然先前辛辛那提大師賽決戰，剛滿24歲的辛納因為生病身體不適，面對22歲的艾卡拉茲僅撐23分鐘就草草退出，無緣爭取衛冕，不過這幾天只要好好休息調整，這位去年美網冠軍仍是連霸大熱門，至於頭號種子在紐約法拉盛公園的最大假想敵，自然也是第2種子艾卡拉茲，事實上，兩人近來已經包辦連續7項大滿貫金盃，榮膺公開年代第4長的紀錄。

自2024年澳洲公開賽起，四大賽男單冠軍全部被辛納（2024、2025年澳網、2024年美網、2025年溫網）或者艾卡拉茲（2024、2025年法網、2024年溫網）拿走，若雙雄其中之一又在即將到來的美網再度掄元，不僅會延續這項紀錄，也確保連續兩年大滿貫賽無外人能夠染指金盃。上月溫網決賽遭辛納復仇的艾卡拉茲曾說：「我很高興與他建立如此強大的對抗關係，我認為我們這麼短的時間內，已在網壇取得巨大成就，就是讓人們談論我們之間的抗衡，甚至能名留史冊。」

至於史上前3長由雙雄壟斷大滿貫冠軍紀錄，正是「三巨頭」輪番締造，依序為2005年法網至2007年美網，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）聯手包辦11座金盃；以及納達爾和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在2010年法網至2012年法網，以及2018年法網至2020年法網期間兩度宰制9冠。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中