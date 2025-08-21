美網》艾卡拉茲、辛納連7次壟斷大滿貫冠軍 新世代雙雄被看好再度爭霸

艾卡拉茲（右）與辛納。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽單打會內賽本週日即將開戰，被譽為「三巨頭」接班人的義大利現任世界球王辛納（Jannik Sinner）、西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），已被《ATP》官網欽點有機會連續8次大滿貫壟斷男單冠軍，持續展現新世代雙雄的強大競爭力。

雖然先前辛辛那提大師賽決戰，剛滿24歲的辛納因為生病身體不適，面對22歲的艾卡拉茲僅撐23分鐘就草草退出，無緣爭取衛冕，不過這幾天只要好好休息調整，這位去年美網冠軍仍是連霸大熱門，至於頭號種子在紐約法拉盛公園的最大假想敵，自然也是第2種子艾卡拉茲，事實上，兩人近來已經包辦連續7項大滿貫金盃，榮膺公開年代第4長的紀錄。

自2024年澳洲公開賽起，四大賽男單冠軍全部被辛納（2024、2025年澳網、2024年美網、2025年溫網）或者艾卡拉茲（2024、2025年法網、2024年溫網）拿走，若雙雄其中之一又在即將到來的美網再度掄元，不僅會延續這項紀錄，也確保連續兩年大滿貫賽無外人能夠染指金盃。上月溫網決賽遭辛納復仇的艾卡拉茲曾說：「我很高興與他建立如此強大的對抗關係，我認為我們這麼短的時間內，已在網壇取得巨大成就，就是讓人們談論我們之間的抗衡，甚至能名留史冊。」

至於史上前3長由雙雄壟斷大滿貫冠軍紀錄，正是「三巨頭」輪番締造，依序為2005年法網至2007年美網，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）聯手包辦11座金盃；以及納達爾和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在2010年法網至2012年法網，以及2018年法網至2020年法網期間兩度宰制9冠。

