體壇》李洋回應接運動部長傳聞 若真上任將面臨諸多挑戰

〔記者林岳甫／台北報導〕剛滿30歲的退役羽球名將李洋傳出將成為首任運動部長，此事件也引發外界議論，李洋接下來若真的登上部長之位，勢必也會遇到諸多挑戰，至於李洋本人今日則親自回應，「我目前沒有收到任何訊息！」

李洋去年巴黎奧運和王齊麟摘下男雙金牌後就選擇急流勇退，到國立體大擔任副教授及球隊教練，日前也在全國羽球排名賽指導選手。

李洋今日面對接下運動部長的傳聞，起初開玩笑回應「這什麼訊息！」，後來也再強調「我目前沒有收到任何訊息！」

除了李洋傳聞要擔任運動部長，次長也傳聞有體育署長鄭世忠、前體育署長高俊雄、現任體育署副署長洪志昌、運科中心執行長黃啟煌等，全民運動署長則為現任體育署副署長房瑞文。

才剛滿30歲的李洋是否能成為最年輕部長，還有待行政院近日揭曉答案，但他最大隱憂是缺乏行政經驗，不過從次長的可能人選鄭世忠、洪志昌、高俊雄等，都已經多年待在體育署，就是想借重這些體壇資深官員從旁協助。

另外，李洋若真的走馬上任後，明年就遇到各大體育協會改選，以及重頭戲名古屋亞運如何衝出成績等，屆時他勢必很多事情也要親力親為，和各大協會理事長、秘書長溝通，才有辦法做出一番成績。

與李洋熟識的友人則透露，李洋個性穩重，且他對體育相當有熱忱，本來就想替台灣體壇做事情，因此確實能勝任這樣的職務。

