自由車》外籍教練加入台灣隊盼提振成績 少了室內標準場館讓選手訓練難為

2025/08/21 17:02

自由車協會舉行記者會。（記者吳孟儒攝）自由車協會舉行記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕自由車協會今天舉辦年度記者會，除了為即將出征亞洲盃的台灣好手授旗，同時也宣布今年加入外籍教練伯格（Mickaël Bouget），並拋出希望能國內有座符合國際標準的室內場地早日誕生。

來自法國的伯格曾協助歐洲國家車隊參加奧運、環法等大賽，資歷豐富，自由車協會顧問李莉加透露，去年就跟他取得聯繫，並在今年初邀請他加入教練團，而他今天也出席記者會，他認為，台灣的自由車手其實在國中、高中的階段性訓練體系，就已打下非常良好的基礎，成為台灣的最大優勢。

談到外籍教練加入的影響，車手李東霖分享，外籍教練著重數據整合，用更加科學化的方式進行訓練，且經驗豐富，他認為，大家一起進步的感覺是很好的，而他也提到，除了8月25日即將前往泰國參加亞洲盃自由車場地賽，接下來的全國運動會、明年的亞錦賽、亞運會也是重點目標，尤其亞錦賽攸關是否取得亞運會參賽門票，將全力以赴、積極備戰。

另外，自由車秘書長李開志提到，台灣多颱風，天氣因素時常造成選手訓練的困境，「訓練是不能中斷的，有好的運動設施，對我們的選手也很重要。」再次強調「250公尺自由車室內標準場館」設立的必要性，也才能跟國際接軌。

天氣因素影響訓練，選手們最有感，台灣好手黃亭茵表示，天氣不佳時，只能進行意象訓練、強化內心，和天爭時間，趁著天氣好的時候，盡可能感受跑道和風速，倘若有室內訓練場地，就無須擔憂，而李東霖也提到，選手面對天氣困境的解決辦法是進行移地訓練，期盼台灣能盡早有標準的室內自由車場地。

