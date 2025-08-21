美網》前冠軍高芙大戰前夕換教練 改找生物力學專家補強發球

高芙。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽週日開打前夕，年輕地主名將高芙（Coco Gauff）更換教練，曾於2023年主場奪冠的她決定與教頭戴利（Matthew Daly）分道揚鑣，並找來生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan），希望及時補強發球問題。

據美媒《ESPN》報導，現年21歲的高芙，與戴利自去年秋天開始合作，期間她贏得職業生涯第一個WTA年終總決賽冠軍，並在今年法國公開賽獲得第2座大滿貫金盃。不過高芙今夏因為發球狀況，由盛轉衰深陷低潮，溫布頓錦標賽爆冷一戰出局，蒙特婁3役累計43次雙發失誤，辛辛那提16強止步又有16次，本季迄今已經發出領先群芳的320次雙誤，讓目前女單世界排名第3的她，痛定思痛趕在美網賽前調整教練團成員。

目前高芙團隊中，除了長期執教的福雷爾（Jean-Christophe Faurel）留任，還增加麥克米倫並已展開訓練。白俄羅斯當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）2022年也曾飽受發球問題所苦，網羅麥克米倫調整修正發球和正手擊球等動作後，隔年一舉突破首奪大滿貫冠軍。

