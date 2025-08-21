U15亞洲盃》「明天贏日本就晉級了」 台灣隊投手將精銳盡出

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U15亞洲青少棒錦標賽今天進行超級循環賽，日本以5：1擊敗南韓，這屆預賽南韓在A組以5：3扳倒地主台灣，日本在B組以10：0擊敗菲律賓，兩隊各帶著1勝0敗戰績進入超級循環賽，台灣和菲律賓在超級循環賽同以0勝1敗起跑，今天日本力退南韓，目前戰績2勝0敗，南韓則是1勝1敗，由於台灣和南韓兩隊，對菲律賓的贏面較大，因此，明天晚上6點半上演台日大戰，就攸關台日韓3強晉級走勢。

今天對菲律賓賽前，台灣隊總教練邱耀宇說，「明天贏日本就晉級了，不用再算（TQB對戰優質率）了，全力搶勝，明天最好的投手都會推上去，當作最後一場比賽在打，已經都有跟選手講了。」

請繼續往下閱讀...

根據稍早大會提供的TQB對戰優質率的數據顯示，目前日本為+0.69，南韓為-0.18，台灣為-0.12，台灣比南韓還有利，但前提是明天台灣要打敗日本。

去年U15世界盃邱耀宇擔任台灣隊總教練，當時在超級循環賽台灣隊以6：5逆轉勝日本，最終日本奪冠，台灣隊拿下季軍。

邱耀宇表示，每年日本實力都差不多，去年曾對戰過，比賽後半段反敗為勝，「他們都打帶跑、強攻，沒有在短打的，教練很少下戰術，感覺去年的日本比較強。」

邱耀宇強調，好的投手都留在明天準備對日本，但今天對菲律賓還是不能輕敵，先發打序都是正常排，「我們左打比較多，明天要看日本是左投還是右投先發，如果是左投先發的話，右打上去可能會比較多。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法