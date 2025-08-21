晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U15亞洲盃》「嘴巴都破了，壓力很大啊！」 台灣教頭邱耀宇吐露心聲

2025/08/21 18:41

台灣隊總教練邱耀宇。（資料照，記者李惠洲攝）台灣隊總教練邱耀宇。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕「U15國際賽在台灣打，壓力很大啊，你看，我嘴巴裡面都破掉了。」這是這屆U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊總教練邱耀宇的真實心聲。

48歲的邱耀宇在基層棒球深耕多年，早年擔任穀保家商棒球隊教練，2014年轉赴二重國中棒球隊執教至今，青少棒和青棒帶隊經驗資歷都非常豐富，去年U15世界盃在哥倫比亞舉行，邱耀宇擔任台灣教頭率隊拿下季軍，今年U15亞洲青少棒錦標賽在台灣打，他同樣擔任國家隊總教練，邱耀宇坦言，「真的壓力山大。」

這屆U15台灣隊首戰3：5不敵南韓，邱耀宇直呼，「第一場真的太可惜了，你看轉播，很多球員都緊張到臉色慘白，但第一場過了就過了，現在選手已經放開了啦，後面幾場就正常發揮了。」

邱耀宇指出，U15層級的國際賽很少在台灣舉行，去年他在哥倫比亞帶隊打U15世界盃感覺壓力還好，但今年U15亞洲青少棒賽在台灣打壓力卻非常大，「你沒看到到網友留言說，教練你是怎樣啊，怎麼這樣調度投手啊，壓力很大耶，你看，我嘴巴裡面都破掉了，緊張啊！」

不管國家隊或職業球隊總教練的壓力和責任都非比尋常，其中辛酸不足為外人道，邱耀宇深刻體會，他說，「你看陳金鋒當富邦總教練這一年多以來，看上去也憔悴不少。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中