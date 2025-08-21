U15亞洲盃》「嘴巴都破了，壓力很大啊！」 台灣教頭邱耀宇吐露心聲

台灣隊總教練邱耀宇。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕「U15國際賽在台灣打，壓力很大啊，你看，我嘴巴裡面都破掉了。」這是這屆U15亞洲青少棒錦標賽台灣隊總教練邱耀宇的真實心聲。

48歲的邱耀宇在基層棒球深耕多年，早年擔任穀保家商棒球隊教練，2014年轉赴二重國中棒球隊執教至今，青少棒和青棒帶隊經驗資歷都非常豐富，去年U15世界盃在哥倫比亞舉行，邱耀宇擔任台灣教頭率隊拿下季軍，今年U15亞洲青少棒錦標賽在台灣打，他同樣擔任國家隊總教練，邱耀宇坦言，「真的壓力山大。」

這屆U15台灣隊首戰3：5不敵南韓，邱耀宇直呼，「第一場真的太可惜了，你看轉播，很多球員都緊張到臉色慘白，但第一場過了就過了，現在選手已經放開了啦，後面幾場就正常發揮了。」

邱耀宇指出，U15層級的國際賽很少在台灣舉行，去年他在哥倫比亞帶隊打U15世界盃感覺壓力還好，但今年U15亞洲青少棒賽在台灣打壓力卻非常大，「你沒看到到網友留言說，教練你是怎樣啊，怎麼這樣調度投手啊，壓力很大耶，你看，我嘴巴裡面都破掉了，緊張啊！」

不管國家隊或職業球隊總教練的壓力和責任都非比尋常，其中辛酸不足為外人道，邱耀宇深刻體會，他說，「你看陳金鋒當富邦總教練這一年多以來，看上去也憔悴不少。」

