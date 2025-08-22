晴時多雲

體育 即時新聞

U15台日大戰力拚冠軍賽門票、後勁挑戰跨季23連勝 今日賽事預告與轉播

2025/08/22 06:39

台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）台灣隊。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，洋基將在主場迎戰紅襪，將派出希爾（Luis Gil）對決吉歐里多（Lucas Giolito），請球迷不要錯過！

U15亞洲青少棒錦標賽今天進行超級循環賽，日本昨天以5：1擊敗南韓，台灣以10：0扣倒菲律賓，台灣和南韓在循環賽戰績同為1勝1敗，由於南韓對戰菲律賓的贏面較大，因此，今天晚上6點半上演台日大戰，就攸關台日韓3強晉級走勢。

中職今天有3場轉播，分別是樂天桃猿在主場對決統一獅，由波賽樂強碰蒙德茲，味全龍與富邦悍將交手，由鋼龍大戰魔力藍，以及中信兄弟將迎戰台鋼雄鷹，鄭浩均尬後勁，後勁將挑戰跨季23連勝紀錄，請喜愛中職球迷準時收看！

MLB

07：10 紅襪VS洋基 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 道奇VS洛磯 D-LIVE 愛爾達體育1台

U15亞洲盃少棒循環賽

13：30 菲律賓VS南韓

18：20 台灣VS日本

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

日職

17：00 火腿VS軟銀 DAZN1

WTT大滿貫賽 瑞典站

18:00 單打8強/女雙4強 愛爾達體育3台

中職

18：30 台鋼VS兄弟 緯來育樂

18：30 味全VS富邦 愛爾達體育2台、MOMO TV

18：30 統一VS樂天 DAZN2

