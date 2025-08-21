日職》田中將大5局好投力克養樂多 日美通算200勝偉業M1

田中將大（右）距離日美通算200勝只差1勝。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將「神之子」田中將大今天對戰爐主養樂多，再度與45歲老將石川雅規上演老鬼對決，他繳出5局失1分的好投，巨人終場以7：1贏球，日美通算第199勝終於順利入袋，距離200勝里程碑只差一步。

田中將大在4月3日勇奪本季首勝後，4度挑戰日美通算第199勝都失敗，今天再度先發對上養樂多，前3局都有效壓制對手打線，直到4局才被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）擊出左外野陽春砲掉分。田中將大此役主投5局用81球，被敲3支安打失1分，另有4次三振，防禦率為4.21，並以勝投候選人之姿退場。

讀賣巨人今天火力凶猛，先是靠著岡本和真首局長打先馳得點，第2局則是灌進5分，包括砂川理查和丸佳浩的左外野2分砲，9局上再添1分，巨人終場就以7：1大勝養樂多，田中將大收下本季第2勝，同時也是日美通算第199勝；石川雅規主投2局失6分，苦吞本季第4敗。

田中將大距離日美通算200勝的紀錄只差1勝，日職累積121勝，大聯盟則有78勝，有望成為自野茂英雄、黑田博樹和達比修有後，史上第4位達標日美通算200勝里程碑的日籍投手。

