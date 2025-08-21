晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》田中將大5局好投力克養樂多 日美通算200勝偉業M1

2025/08/21 20:09

田中將大（右）距離日美通算200勝只差1勝。（取自產經體育）田中將大（右）距離日美通算200勝只差1勝。（取自產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將「神之子」田中將大今天對戰爐主養樂多，再度與45歲老將石川雅規上演老鬼對決，他繳出5局失1分的好投，巨人終場以7：1贏球，日美通算第199勝終於順利入袋，距離200勝里程碑只差一步。

田中將大在4月3日勇奪本季首勝後，4度挑戰日美通算第199勝都失敗，今天再度先發對上養樂多，前3局都有效壓制對手打線，直到4局才被養樂多洋砲J.歐蘇納（José Osuna）擊出左外野陽春砲掉分。田中將大此役主投5局用81球，被敲3支安打失1分，另有4次三振，防禦率為4.21，並以勝投候選人之姿退場。

讀賣巨人今天火力凶猛，先是靠著岡本和真首局長打先馳得點，第2局則是灌進5分，包括砂川理查和丸佳浩的左外野2分砲，9局上再添1分，巨人終場就以7：1大勝養樂多，田中將大收下本季第2勝，同時也是日美通算第199勝；石川雅規主投2局失6分，苦吞本季第4敗。

田中將大距離日美通算200勝的紀錄只差1勝，日職累積121勝，大聯盟則有78勝，有望成為自野茂英雄、黑田博樹和達比修有後，史上第4位達標日美通算200勝里程碑的日籍投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中