體育署》回應監察院糾正案 積極檢討強化民間體育團體財務查核

〔記者梁偉銘／台北報導〕關於今日監察院「逾1600萬補助支出不合規 體育署多年核結控管失靈遭監察院糾正」新聞，體育署回應，查核發現迷你足協105至112年補助案件有缺失事項，已依行政程序發函要求繳回溢領補助款，並暫停補助相關申請案；另針對體育團體經費補助審核及財務查核的制度，同樣積極檢討改進。

體育署學校組、競技組、全民組及國際組過去針對「特定體育團體」均辦理會計師查核抽查作業，對於學校組未針對「非特定體育團體」訂有相關規定，體育署署長鄭世忠於112年上任後，要求學校組對於「非特定體育團體」的經費補助案，需召開外部專家學者會議，審查經費合理性，並加強辦理會計師查核作業。

9月9日運動部成立後，針對特定體育團體將推動改革2.0三支箭，包括輔導與監督制度變革、財務查核制度等措施，其中將以現行財務公開及會計師查核制度，進一步委託外部專業團隊全面性查核，針對財務缺失改善情形，檢討決策團隊責任，強化特定體育團體財務健全運作。

此外，運動部針對非特定體育團體也將提高會計師查核頻率及次數，持續評估受補助團體種類、補助金額及內控風險等，滾動檢討抽查對象及案件，以強化審核機制。

