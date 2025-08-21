晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》台灣10：0大勝菲律賓 明對日本殊死戰全台集氣加油！

2025/08/21 20:35

台灣隊最終以10：0大勝菲律賓。（記者李惠洲攝）台灣隊最終以10：0大勝菲律賓。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12界U15亞洲青少棒錦標賽今天進行超級循環賽，台灣隊火力全開爆打對手，最終就以10：0提前於6局「扣倒」菲律賓，台灣隊在超級循環賽戰績1勝1敗，明天晚上6點半迎戰日本，贏球拿到冠軍戰門票，輸球只能爭季軍。

今天台灣隊贏球後，加上午場日本以5：1擊敗南韓，超級循環賽目前日本戰績2勝0敗，台灣和南韓同為1勝1敗，菲律賓兩敗，明天下午1點半南韓對菲律賓的贏面較大，若南韓贏球，加上預賽曾以5：3打敗台灣隊，意即明天晚上6點半台日大戰，台灣隊必須扳倒日本，比較TQB（對戰優質率）才能晉級後天的冠軍戰，否則台灣隊輸日本，超級循環賽戰績1勝2敗，只能與菲律賓打季軍戰，冠軍戰將上演日韓大戰。

根據稍早大會提供的TQB數據顯示，目前日本為+0.69、台灣-0.12、南韓-0.18，台灣比南韓還有利，但前提是明天台灣要打敗日本。

此役1局下台灣隊靠溫以安三壘安打和曾乙喆內野滾地球先馳得點，2局下靠4安、盜壘、保送和對手失誤，單局灌進4分，3局下一出局滿壘，台灣隊靠對方二壘手接球失誤再添2分，4局下再進帳1分，前4局打完取得8：0領先，6局下再添2分提前結束比賽。

台灣隊先發投手趙晟皓投4.2局只被敲2安，飆8K另有1次保送無失分拿下勝投。

台灣隊先發投手趙晟皓。（記者李惠洲攝）台灣隊先發投手趙晟皓。（記者李惠洲攝）

台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）

台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）

台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）台灣隊2局下攻下4分。（記者李惠洲攝）

台灣隊最終以10：0大勝菲律賓。（記者李惠洲攝）台灣隊最終以10：0大勝菲律賓。（記者李惠洲攝）

