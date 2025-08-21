晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷雙刀出擊發生重大失誤 美媒直呼超奇怪

2025/08/21 21:12

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天以3：8不敵洛磯，日本巨星大谷翔平二刀流出擊，卻犯下嚴重的跑壘瑕疵，讓洛磯轉播單位的主播和球評大感奇怪。

大谷翔平此役擔任開路先鋒兼指定打擊，首局首打席從洛磯27歲菜鳥戈登（Tanner Gordon）手中擊出右外野二壘安打，為道奇製造大好得分機會，下一棒明星捕手史密斯（Will Smith）擊出二壘滾地球，大谷應該要推進三壘，但他卻留在二壘，隨後打線無功而返，道奇錯失先馳得點的機會。

洛磯隊轉播單位「Rockies TV」的資深主播古德曼（Drew Goodman）直接指出：「喔！大谷沒有往三壘推進！這是一個重大跑壘失誤。」

擔任球評的前洛磯外野手史比伯斯（Ryan Spilborghs）認為，大谷有可能是想要保存體力，對於隊友擊出二壘滾地球，他卻整個人僵住了，這是一個很奇怪的動作，「這不是一顆平飛球，而是打到他身後的滾地球，大谷卻選擇回壘，通常球員在這種情況下若出現錯誤判斷，仍會勉強往三壘衝，結果可能就會被觸殺，但他是投手，所以不會這樣做。」

大谷翔平今天先發4局用66球，被敲9安、失掉5分都是本季單場最多，投出3次三振，賽後防禦率升至4.61，苦吞本季首敗。打擊方面，2打數1安打，另外獲得1次四壞球保送，打擊率升至0.285，OPS為1.018。

