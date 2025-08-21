晴時多雲

拳擊》張薰芸、唐德容打下雙金 台北城市盃力抗日本等勁敵

2025/08/21 20:50

張薰芸 （右）打敗日本對手奪金。（台北市政府體育局提供）張薰芸 （右）打敗日本對手奪金。（台北市政府體育局提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽，女子75公斤張薰芸、65公斤唐德容力抗日本、新加坡勁敵，順利為地主打下雙金；至於大會代言人奧運名將吳詩儀的陪練員邱智琳，則以0：3負於東京奧運銅牌的日本老將並木月海而屈居銀牌。

代表台北市的「大紅」 張薰芸，金牌戰面對日本國手笠原直子，三回合都掌控節奏，並靠著重拳壓制對手，最終以一面倒的5：0強勢留下金牌，「表現算勉強及格吧，以前比賽前會很緊張，但這次不會耶。」被拳迷稱為「大紅」教練，張薰芸雖早在2016年就打下青年盃金牌，但選手之路多舛，大二時因為長年累積下來的腦傷，一度休息長達3年之久，起初跟著媽媽學做按摩工作，因緣際會當上俱樂部拳擊教練，上屆全運復出，如今終於在城市盃奏捷，「或許當教練之後更清楚了選手想法，我也跟朋友討論過未來，很想去參加世錦、亞錦層級的比賽，但若要到國訓備戰亞奧運，還是會放不下我的選手。」

至於代表桃園市出戰的唐德容，昨天先打敗日本世錦國手鬼頭茉衣，今日金牌戰力抗新加坡的南亞運動會悍將秀月，唐德容依舊以「打死不退」的強硬風格與對手換拳互轟，三回合以4：1獲勝。曾是田徑標槍好手，坦承還在與憂鬱症戰鬥的唐德容說：「會有這種拳風，主要是我對自己練田徑累積的自信，挨對手一拳，我可以連續出拳打回來。我的夢想很簡單，就是跟奧運選手一樣在身上刺下五環刺青！」

