U15亞洲盃》台日大戰前夕集合全隊 台灣教頭有一事叮嚀小將

台灣隊最終以10：0大勝菲律賓。（記者李惠洲攝）





〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天進行超級循環賽，台灣隊火力全開，全場敲出12支安打，加上對方奉送7次四死球和4次失誤，最終就以10：0提前於6局「扣倒」菲律賓，台灣隊在超級循環賽戰績1勝1敗，明天晚上6點半迎戰日本，贏球拿到冠軍戰門票，輸球只能爭季軍。

今天賽後台灣隊總教練邱耀宇集合全隊講話，他指出，「今天得點圈有人選手的心態比較放鬆，因為分數已經拉開7、8分，剛才有跟選手講，明天對日本要戰戰兢兢，專注力要集中，有提點打擊時身體不要開掉，要確實擊球。」

台灣隊先發投手趙晟皓投4.2局只被敲2安，飆8K另有1次保送無失分拿下勝投，他用53球，依大會用球數限制規定，這屆U15賽事他無法再登板球球，邱耀宇強調，明天對日本之戰趙晟皓不能上來投球，除此之外其他投手都能上場，全部的投手都要準備。

台灣隊沒讓趙晟皓獨撐6局，第5局換上左投高品瀚中繼，他用18球投1.1局無失分，依規定不受用球數隔場限制，明天台日大戰他依舊可以上場投球，邱耀宇說，換高品翰登板是要試試看他在壘上有人的解危能力，明天他也要準備登板。

邱耀宇強調，陣中左打比較多，畢竟左投對左打有優勢，如果明天日本派左投先發，會盡量安排右打先發上場打擊。

台灣隊總教練邱耀宇。（記者李惠洲攝）

