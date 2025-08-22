晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷不在沒關係！道奇MVP佛里曼超大號2分砲 克蕭好投4連勝

2025/08/22 07:40

貝茲與佛里曼。（美聯社）貝茲與佛里曼。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與洛磯系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平昨天二刀流後休兵，不過道奇靠著MVP強打佛里曼（Freedie Freeman）與克蕭（Clayton Kershaw）5.2局好投，幫助道奇以9：5獲勝，系列賽2勝2敗作結。

道奇開賽就由代班大谷打開開路先鋒的貝茲（Mookie Betts）選到保送，緊接著佛里曼逮中洛磯火球新星多蘭德（Chase Dollander）的97.7英哩速球，夯出中外野2分砲，本季第16轟出爐，擊球初速107.1英哩，飛行距離達451英呎，道奇2：0先馳得點。

道奇開賽後，包含1局上連續5個半局都有分數進帳，包含帕赫斯（Andy Pages）5局上本季第21轟，幫助衛冕軍5局打完就取得8：2的大幅領先。道奇塞揚神獸克蕭先發5.2局退場，被敲6安失3分，送出3K、1BB，防禦率3.13；道奇8局上再添1分保險分，洛磯僅在8局下追回2分，最終道奇順利擊敗洛磯，克蕭奪下本季第8勝，也是個人4連勝。

大谷翔平昨天迎來本季第10場登板，不過投4局就被洛磯敲出9支安打失掉5分，且在4局還遭強襲球擊中，後續打擊也提前退場，最終吞下本季首敗。幸好大谷傷勢並非太嚴重，明天面對教士就有望回到先發打線。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中