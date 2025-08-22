MLB》大谷不在沒關係！道奇MVP佛里曼超大號2分砲 克蕭好投4連勝

貝茲與佛里曼。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與洛磯系列賽最終戰，日本巨星大谷翔平昨天二刀流後休兵，不過道奇靠著MVP強打佛里曼（Freedie Freeman）與克蕭（Clayton Kershaw）5.2局好投，幫助道奇以9：5獲勝，系列賽2勝2敗作結。

道奇開賽就由代班大谷打開開路先鋒的貝茲（Mookie Betts）選到保送，緊接著佛里曼逮中洛磯火球新星多蘭德（Chase Dollander）的97.7英哩速球，夯出中外野2分砲，本季第16轟出爐，擊球初速107.1英哩，飛行距離達451英呎，道奇2：0先馳得點。

Freddie Freeman SMOKED this ball 451 FEET pic.twitter.com/FnIKURQqBG — MLB （@MLB） August 21, 2025

道奇開賽後，包含1局上連續5個半局都有分數進帳，包含帕赫斯（Andy Pages）5局上本季第21轟，幫助衛冕軍5局打完就取得8：2的大幅領先。道奇塞揚神獸克蕭先發5.2局退場，被敲6安失3分，送出3K、1BB，防禦率3.13；道奇8局上再添1分保險分，洛磯僅在8局下追回2分，最終道奇順利擊敗洛磯，克蕭奪下本季第8勝，也是個人4連勝。

大谷翔平昨天迎來本季第10場登板，不過投4局就被洛磯敲出9支安打失掉5分，且在4局還遭強襲球擊中，後續打擊也提前退場，最終吞下本季首敗。幸好大谷傷勢並非太嚴重，明天面對教士就有望回到先發打線。

