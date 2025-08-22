MLB》續留巨人輪值夢碎！奪台灣睽違2163天勝投 鄧愷威遭下放3A

鄧愷威。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕26歲台灣好手鄧愷威本季在3A表現亮眼，也獲得巨人球團青睞，再度獲得登上大聯盟的機會；然而今天根據消息，鄧愷威再度被巨人下放3A。

巨人今天做出名單異動，將後援右投佩格羅（Joel Peguero）與外野手梅托斯（Luis Matos）拉上大聯盟，將左投米勒（Erik Miller）轉往60天傷兵，並下放台灣好手鄧愷威以及外野手麥克雷（Grant McCray）。

鄧愷威本季在3A出賽25場有4場先發，投54局飆出86次三振，防禦率3.67，每局被上壘率1.11，進步幅度相當明顯，也在台灣時間8月2日被巨人升上大聯盟，便在隔天先發面對大都會迎來本季初登板，不過主投3.1局失5分，吞下敗投。

鄧愷威第2次出賽則是面對國民，巨人採用假先發，讓他從第2局登板，也收到良好成效，鄧愷威繳出5局無失分的生涯代表作，勇奪大聯盟首勝，也是自2019年台灣時間9月7日王維中後，相隔2163天再度有台灣球員在大聯盟奪勝。

可惜好景不常，鄧愷威接下來2場先發面對教士表現都不理想，合計5局被敲7支安打，送出4K、5BB，失10分有8分責失，2戰皆吞下敗投。總教練梅爾文（Bob Melvin）日前表示鄧愷威球威很棒，但不保證還有下次先發；儘管有美媒分析巨人輪值再度出現傷病潮，鄧愷威有望續留，可惜最終仍遭下放。

鄧愷威本季在大聯盟出賽4場有3場先發，投13.1局被敲14安包含1轟，失掉15分有13分責失，投出12次三振、9次四壞保送與3次觸身球，防禦率8.78，每局被上壘率1.73，被打擊率0.269，累積1勝2敗。

