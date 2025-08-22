晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》續留巨人輪值夢碎！奪台灣睽違2163天勝投 鄧愷威遭下放3A

2025/08/22 07:14

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲台灣好手鄧愷威本季在3A表現亮眼，也獲得巨人球團青睞，再度獲得登上大聯盟的機會；然而今天根據消息，鄧愷威再度被巨人下放3A。

巨人今天做出名單異動，將後援右投佩格羅（Joel Peguero）與外野手梅托斯（Luis Matos）拉上大聯盟，將左投米勒（Erik Miller）轉往60天傷兵，並下放台灣好手鄧愷威以及外野手麥克雷（Grant McCray）。

鄧愷威本季在3A出賽25場有4場先發，投54局飆出86次三振，防禦率3.67，每局被上壘率1.11，進步幅度相當明顯，也在台灣時間8月2日被巨人升上大聯盟，便在隔天先發面對大都會迎來本季初登板，不過主投3.1局失5分，吞下敗投。

鄧愷威第2次出賽則是面對國民，巨人採用假先發，讓他從第2局登板，也收到良好成效，鄧愷威繳出5局無失分的生涯代表作，勇奪大聯盟首勝，也是自2019年台灣時間9月7日王維中後，相隔2163天再度有台灣球員在大聯盟奪勝。

可惜好景不常，鄧愷威接下來2場先發面對教士表現都不理想，合計5局被敲7支安打，送出4K、5BB，失10分有8分責失，2戰皆吞下敗投。總教練梅爾文（Bob Melvin）日前表示鄧愷威球威很棒，但不保證還有下次先發；儘管有美媒分析巨人輪值再度出現傷病潮，鄧愷威有望續留，可惜最終仍遭下放。

鄧愷威本季在大聯盟出賽4場有3場先發，投13.1局被敲14安包含1轟，失掉15分有13分責失，投出12次三振、9次四壞保送與3次觸身球，防禦率8.78，每局被上壘率1.73，被打擊率0.269，累積1勝2敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中