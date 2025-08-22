晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》再回到紐約豪門！遭大都會DFA的明星右投布萊克本加盟洋基

2025/08/22 08:25

布萊克本。（資料照）布萊克本。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲明星右投布萊克本（Paul Blackburn）日前遭到大都會指定讓渡（DFA），今天找到新東家，地點同樣是熟悉的紐約，根據大聯盟官網報導，洋基以大聯盟合約網羅布萊克本，預計將擔任長中繼角色。

曾在2022年入選明星賽的布萊克本，今年先後遇到右膝發炎、以及右肩夾擠症的傷勢，他在美國時間8月13日從15天傷兵名單歸隊，然而成績不理想，出賽7場吞3敗、防禦率6.85，日前大都會為了開箱大物右投麥克萊恩（Nolan McLean），也將布萊克本DFA。

大聯盟官網報導，布萊克本接到被大都會DFA的通知後，就收拾行李返回愛達荷州的家中，結果就等到洋基的電話，讓他再度重返大蘋果，從皇后區來到布朗克斯，「這裡到處都是充滿天分的球員，季後賽之路也充滿光明。」

洋基今天面對紅襪賽前就將布萊克本加入名單，同時將左投威南斯（Allan Winans）下放3A。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，目前牛棚沒有太多能夠吃長局數的投手，布萊克本是位大聯盟經驗豐富的球員，有望帶給洋基及時的幫助。

布恩也透露，目前後援右投克魯茲（Fernando Cruz）將於今天在3A進行最後一場復健賽，接下來有望在面對國民的系列賽重返大聯盟；先發左投亞柏格（Ryan Yarbrough）則至少會在3A再先發一場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中