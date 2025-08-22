MLB》再回到紐約豪門！遭大都會DFA的明星右投布萊克本加盟洋基

布萊克本。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕31歲明星右投布萊克本（Paul Blackburn）日前遭到大都會指定讓渡（DFA），今天找到新東家，地點同樣是熟悉的紐約，根據大聯盟官網報導，洋基以大聯盟合約網羅布萊克本，預計將擔任長中繼角色。

曾在2022年入選明星賽的布萊克本，今年先後遇到右膝發炎、以及右肩夾擠症的傷勢，他在美國時間8月13日從15天傷兵名單歸隊，然而成績不理想，出賽7場吞3敗、防禦率6.85，日前大都會為了開箱大物右投麥克萊恩（Nolan McLean），也將布萊克本DFA。

大聯盟官網報導，布萊克本接到被大都會DFA的通知後，就收拾行李返回愛達荷州的家中，結果就等到洋基的電話，讓他再度重返大蘋果，從皇后區來到布朗克斯，「這裡到處都是充滿天分的球員，季後賽之路也充滿光明。」

洋基今天面對紅襪賽前就將布萊克本加入名單，同時將左投威南斯（Allan Winans）下放3A。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，目前牛棚沒有太多能夠吃長局數的投手，布萊克本是位大聯盟經驗豐富的球員，有望帶給洋基及時的幫助。

布恩也透露，目前後援右投克魯茲（Fernando Cruz）將於今天在3A進行最後一場復健賽，接下來有望在面對國民的系列賽重返大聯盟；先發左投亞柏格（Ryan Yarbrough）則至少會在3A再先發一場。

