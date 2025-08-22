U15亞洲盃》15歲飆速146公里 台灣隊兩大教練「助攻」林亞倫

林亞倫。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天晚上6點半上演台日大戰，台灣隊只要贏球就晉級冠軍戰，輸球只能爭季軍，關鍵殊死戰前夕，台灣隊總教練邱耀宇表明，好投手都會待命上陣，當最後一場比賽在打，全力搶勝。

其中，今年畢業於台東桃源國中的右投林亞倫，這屆U15賽事飆速146公里技驚四座，一般而言，青少棒階段球速投到135公里就算水準之上，飆到140公里儼然是「怪物」等級，飆破145公里簡直是「超怪物火球男」。

15歲的林亞倫透露，受大4歲的哥哥林懷恩影響，小時候他跟著哥哥迷上棒球進而加入少棒隊，國小六年級開始練投，後來哥哥沒再打球，「因為阿公是基督徒，所以爸媽在幫我們兄弟取名時，一個叫懷恩、一個叫亞倫，都跟基督教有關，隊友都叫我Allen。」

林亞倫透露，國三下學期盃賽飆出生涯最速142公里，這次U15集訓接受投手教練劉劭威和體能教練呂宗恩的指導，透過重訓和運科輔助，球速更上一層樓，已能飆到146公里，自己也嚇一跳，國中畢業後他將到穀保家商打球，希望未來球速能飆破150公里。

談到最欣賞的球員，林亞倫票投味全龍強投徐若熙，他說，徐若熙球速、球質和變化球俱佳，在場上很有霸氣，希望能跟學長一樣厲害。

