U15亞洲盃》15歲飆速147公里 胡冠威一路追趕「怪物」劉任右

胡冠威。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今晚6點半關鍵的U15台日戰將在台南亞太成棒主球場熱戰，台灣隊力拚贏球晉級冠軍戰，預料「超怪物火球男」胡冠威和林亞倫都將待命登板。

15歲的胡冠威具阿美和布農族血統，他是中信兄弟捕手胡孟智的堂弟，胡冠威透露，爸爸喜歡打壘球，小時候常一大早6點多就被老爸叫醒去打球，耳濡目染下也喜歡棒、壘球，國小4年級開始練投，少棒時期最快球速約115公里。

請繼續往下閱讀...

目前國內青棒最夯的投手是平鎮高中左投劉任右，青少棒就飆速146公里，胡冠威是劉任右在龜山少棒、新明青少棒小一屆的學弟，今年畢業胡冠威也將追隨劉任右的腳步進入平鎮青棒。

胡冠威說，從小劉任右就很強，超強的那種，根本就是怪物，從國小一年級到現在他就一直把劉任右當目標，希望球速能接近，終於在這次U15達成了，「其實集訓前我的最快球速大概141公里，沒想到能投到147公里，我認為關鍵是投手教練劉劭威和體能教練呂宗恩，給我的幫助很大。」

胡冠威身高176公分、體重逾90公斤，身材十分壯碩，他透露，家人幾乎都是右撇子，唯獨他是左撇子，但小時候被老師糾正，所以吃飯、寫字、洗澡都用右手，左投在球場上比較吃香，畢竟數量相對少。

和劉任右一樣，胡冠威未來目標也是旅外發展，雖然近年中職環境和選手待遇提升，不過胡冠威說，美國打球環境比較好，很嚮往出國發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法