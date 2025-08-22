MiLB》火球男林振瑋3.1局0安打飆速99英哩！二刀流林盛恩1.2局飆5K

林振瑋先發。（取自紅雀高A官方X）

〔體育中心/綜合報導〕效力紅雀高A的台灣最速火球男林振瑋，今先發3.1局飆出3次三振；沒被敲出任何安打；效力紅人1A的台灣二刀流小將林盛恩，今天1.2局失3分退場，但狂飆5次三振。

林振瑋今天先發對上紅人高A，開賽就上演3上3下，還飆出2次三振，2、3兩局也都沒被敲出安打，僅投出1次四壞保送。4局下林振瑋續投，1出局後投出保送就被換下場，接替他的隊友一上場就被盜上二壘，並被敲出內野滾地球失分，這分要記在林振瑋身上。

請繼續往下閱讀...

總計林振瑋今天主投3.1局用49球有31顆好球，沒有被敲出安打，投出2次保送與3次三振，失掉1分責失分無關勝負，防禦率下修至4.89。此外，林振瑋今天還飆出99英哩快速球，無愧對「台灣最速火球男」的稱號。

Chen-Wei Lin’s stuff is sizzling tonight. He’s through three scoreless innings with three punchouts, including this one on a 99 MPH fastball. pic.twitter.com/x1TxVcSLAt — Kareem Haq （@KareemSSN） August 21, 2025

台灣二刀流小將林盛恩，今天面對海盜1A，先發主投1.2局用47球有29顆好球，被敲3支安打，失掉3分有2分責失分，送出5次三振與1次保送，5個出局數全部用三振拿下，最終吞下1A首敗，賽後防禦率5.19。

效力運動家高A的林維恩，上一戰對上紅人高A，後援3局僅被敲1安，狂飆5次三振，同時本季1A與高A三振數達到100次，正式完成旅美生涯百K里程碑。今天林維恩面對老虎高A，林維恩後援2.2局被敲3支安打，投出2次三振與2次保送，失掉2分責失分，防禦率稍微上升至3.55。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法