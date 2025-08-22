晴時多雲

MLB

MLB》小熊強投今永昇太連4戰優質先發卻問天！釀酒人80勝本季第1隊

2025/08/22 09:45

今永昇太。（路透）今永昇太。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本強投今永昇太今天先發面對全大聯盟戰績最佳的釀酒人，繳出7局優質先發，無奈等不到隊友火力支援，吞下本季第6敗；釀酒人則是斬斷近期3連敗，成為本季首支奪下80勝的球隊。

今永昇太今天主投7局用98球有63顆好球，只被敲出3支安打，唯一的重傷害就是2局上遭到圖榮（Brice Turang）2分砲狙擊，失掉2分自責分，送出5次三振與2次保送退場，防禦率3.03。

今永退場後，釀酒人8局上再從資深右投布雷瑟（Ryan Brasier）手中再拿2分；而小熊打線只在5局下靠著當家球星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）高飛犧牲打進帳1分，全場雖然獲得9次四死球，卻只敲出5支一壘安打，得點圈8打數全繳白卷，終場1：4不敵釀酒人，今永無奈吞下本季第6敗，8月4場先發都繳出優質先發，但卻只拿下0勝2敗。

釀酒人18日遭到紅人再見安打，結束隊史最長14連勝，對小熊6連戰首戰贏球後又吞下3連敗（中間含一場延賽），今天系列賽最終戰拿勝，成為本季第一支奪下80勝的大聯盟球隊。

