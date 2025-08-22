晴時多雲

MLB》洋基64年最「轟」狂紀錄沒用！兩大後援多法爾、威佛失守吞敗

2025/08/22 10:43

奇澤姆與萊斯。（美聯社）奇澤姆與萊斯。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今展開與世仇紅襪的「基襪大戰」4連戰，本季大爆發的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）在比賽前段就開轟，續寫最「轟」狂紀錄；然而比賽後段牛棚失守，最終以3：6不敵紅襪，中斷近期5連勝。

洋基2局下靠著萊斯本季第20轟追成1：1平手，包含前兩戰各敲9轟與5轟，洋基連續20分都是靠全壘打拿下，追平2020年洋基、白襪、教士與2003年紅襪，並列自1961年擴編時代以來的最多全壘打連續得分紀錄。

4局下洋基強打高德施密特（Paul Goldschmidt）敲安打回超前分，紅襪5局上靠著新同學洛爾（Nathaniel Lowe）高飛犧牲打追平，該局下洋基馬上還以顏色，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）適時一擊再度送回超前分。

洋基火球男希爾（Luis Gil）今先發5局被敲4安，失2分有1責失，送出3K、5BB，退場時為勝投候選人。然而6局上洋基推出明星後援多法爾（Camilo Doval），但他卻遭紅襪大物安東尼（Roman Anthony）敲出追平安，只投0.1局被敲2安、投出1BB退場，也讓希爾無原本季第2勝。

7局上洋基推出威佛（Luke Weaver）登板，然而他一上場就被史托瑞（Trevor Story）敲安，接著又遭到紅襪新同學洛爾敲長打，這是他連續3場登板失分，洋基3：4被超前；9局上安東尼再從桑托斯（De los Santos）手中夯出2分砲，最終洋基在自家主場不敵紅襪，中斷近期5連勝。

