MLB》大谷翔平首登大聯盟打者實力榜龍頭！官網聚焦75年超狂霸業

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，道奇日本巨星大谷翔平8月場場上壘，登上第一名寶座。

大谷翔平在上一次實力榜僅位居第3名，不過自那時之後，大谷的打擊三圍高達.366/.500/.805，敲出5發全壘打；整個8月，大谷出賽18場比賽場場上壘，打擊三圍.385/.512/.754，敲出6轟、10分打點，近期也一度以44轟重回國連全壘打王寶座，不過又再度被費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）超前。

官網特別指出，大谷本季有4次在打者實力榜名列第2名，另有2次名列第3名，這次是他本季首度登頂；另外，大谷目前在壘打數（301）與得分（120）皆領先全大聯盟，其中得分更有望挑戰過去75年僅出現過1次的單季150得分紀錄。

此次榜單1到10名為：道奇大谷翔平、費城人史瓦伯、運動家柯茲（Nick Kurtz）、洋基賈吉（Aaron Judge）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、水手羅里（Cal Raleigh）、水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、水手拉米瑞茲（José Ramírez）、勞瑞安諾（Ramón Laureano）、費城人哈波（Bryce Harper）。

