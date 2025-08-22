晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》宇宙道奇坐擁全大聯盟最狂外野天賦！官網提及台灣新星柯敬賢

2025/08/22 10:59

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網選秀專家梅歐（Jonathan Mayo）今撰文盤點大聯盟目前農場外野天賦最高的前10支球隊，其中衛冕軍道奇毫無懸念高居第1；此外，梅歐還提及台灣新星柯敬賢。

梅歐指出，道奇農場外野新秀的實力，從各角度來看都是全聯盟最強，包含4名百大新秀德保拉（Josue De Paula，第12名）、霍普（Zyhir Hope，第19名）、昆特羅（Eduardo Quintero，第55名）與西羅塔（Mike Sirota，第66名），其中德保拉、霍普和昆特羅也都入選前10大外野新秀榜單。

梅歐表示，光是上述4人就足以讓道奇農場外野的肥沃程度海放全聯盟，但在他們的農場前10名新秀當中，還有2名相當有看點的新秀，分別為交易大限前剛從紅襪換來的提布斯（James Tibbs III，農場第8），以及台灣的柯敬賢（農場第10）；若論深度，道奇同樣具備優勢，目前農場前30名新秀有11位外野手，為全聯盟之最。

19歲的柯敬賢去年與道奇簽約，今年在亞利桑那新人聯盟開無雙，出賽53場繳出4轟、打擊三圍.367/.487/.539，攻擊指數1.026、39次四壞保送只被三振40次的屠殺成績，也順利升上1A。不過目前柯敬賢在1A遇到撞牆期，目前19場出賽打擊三圍僅.191/.329/.206。

日前另一名選秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點大聯盟目前農場內野天賦前10名球隊，老虎與小熊分別獲得第3與第10名，兩隊3A的台灣好手李灝宇與強納森．龍（Jonathon Long）也都被提及。

