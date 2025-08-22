晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇神獸克蕭「無解一球」！官網：但事實非你所想...（影音）

2025/08/22 11:25

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇3屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）今天面對洛磯主投5.2局失3分，奪下本季第8勝，也是個人4連勝，同時比賽中途還發生一段有趣插曲，克蕭投出一記讓打者完全「打不到」的一球，卻令大聯盟官網直呼：「但事實不是你想得那樣...」

克蕭3局下面對洛磯菜鳥利特爾（Ryan Ritter）時，在球數2好0壞的絕對領先下，卻突然投出一顆提前砸到地板的超級「挖地瓜」。賽後克蕭對此笑回：「我當下應該讓捕手拉辛（Dalton Rushing）上來聊一下，只是當時投球計時器快跑完了，壘上又沒人，我真的不知道該怎麼辦。」

「我從來不會想到要叫暫停，可是我又不想隨便丟顆紅中肉包球，你也不能就這樣走下投手丘。」克蕭最終急中生智，往地上砸了一顆大壞球，該打席最後也順利用滑球三振掉利特爾。

官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）幽默撰文表示，克蕭將被銘記為大聯盟史上最偉大強投之一，過去20年來也始終和「打不到（unhittable）」這個詞放在同一句話當中；今天克蕭又將「打不到」一詞提升至新的境界，「只是方式，可能不是你想得那樣。」

