MLB》前道奇少主畢爾勒防禦率破5恐轉牛棚！4582萬獎金可能拿不到

〔體育中心/綜合報導〕前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）今年以1年2105萬美元加盟紅襪，然而表現卻不進理想，根據波士頓媒體報導，紅襪近期已經在考慮讓畢爾勒退居牛棚。

畢爾勒是去年道奇世界大賽冠軍成員，在G5第9局擔任終結者成功抓下最後一個出局數。然而今年加盟紅襪後，畢爾勒整季表現相當掙扎，22場先發投110局，防禦率5.40；近11場先發在54.1局中送出36次保送，其中8場至少投出3次保送。

根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，多方消息指出，紅襪正在討論在畢爾勒預定下週要對上金鶯先發之前，將他轉到牛棚的可能性，甚至最快有望在本週對洋基的系列賽就以後援登板。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪也有別過往一貫態度，並未保證畢爾勒將會照常依輪值登板，「我們還沒談到這件事。」

報導指出，紅襪可能會讓25歲右投費茲（Richard Fitts）取代畢爾勒的下次先發；而畢爾勒過去7年的平均BB9為2.4，今年卻飆升至4.4，也成為紅襪考慮是否繼續讓他留在先發輪值的關鍵原因。

報導還提到，畢爾勒與紅襪的合約中還有包含先發次數的激勵獎金，除了2105萬美元的基本薪資外，只要先發累積達22、24、26與28次，都可以再多獲得50萬美元獎金。目前畢爾勒已先發22場，不過剩餘的150萬美元（約4582萬新台幣），恐隨畢爾勒轉往牛棚而無法獲得。

