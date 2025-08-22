晴時多雲

MLB》締造大聯盟生涯新紀錄！ 道奇23歲大物新秀弗里蘭吐心聲

2025/08/22 12:19

弗里蘭。（美聯社）弗里蘭。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）今天5打數敲3安、包括2支長打，寫下大聯盟生涯首次猛打賞，幫助球隊以9：5擊敗洛磯，這樣的好表現也讓弗里蘭提升自信。

談到今天的火燙手感，弗里蘭表示：「我對速球的掌握很好，也沒有放過該打的球，第1支安打讓我增添了一點自信，之後每一打席都更有信心。」

對於打出大聯盟生涯首支三壘安打，弗里蘭笑說：「跑得有點累。」

弗里蘭在7月底因為金慧成受傷被拉上大聯盟，談到在最高殿堂的體會，他直言：「大家的水準真的很高，但我認為只要好好準備並全力以赴，自然會有好結果。」

弗里蘭表示在大聯盟待了一段時間後，已經越來越能自在的打球，「我正逐漸一點一點累積信心。」

道奇明與教士展開國聯西區龍頭爭奪戰，弗里蘭喊話：「今天的勝利很重要，我們想把這股氣勢帶到聖地牙哥。」

