網球》新賽制像籃球員在奧運去比跳高 艾拉妮奪混雙美網冠軍酸官方

艾拉妮／瓦瓦索里。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）拿下全新改制的2025年美國網球公開賽混雙冠軍，艾拉妮也不忘揶揄官方，「這個冠軍獻給無法參加比賽的雙打選手，這個冠軍也屬於他們。」

今年美網改制，除了移出傳統的比賽時間，被放在單、雙打賽的前一週進行，另外，不再是由雙打好手各自組軍，而是變為邀請單打球星搭檔參賽，像是艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、喬科維奇（Novak Djokovic）等人參賽，籤表從32籤變成16籤，兩天就完賽，獎金從20萬美元大幅提升至100萬美元。只是美網力求炒熱話題的舉動卻引來不小爭議，像是原本的雙打好手無法參賽，比賽也被形容像是表演賽。

請繼續往下閱讀...

不過原本的混雙冠軍艾拉妮／瓦瓦索里表現不受影響，在新賽制依舊奪冠，而艾拉妮奪冠後也將此座金盃獻給無法參賽的雙打選手，她先前也曾說過，「這就像奧運禁止真正的跳高選手參賽，卻強迫籃球員去跳高，只因為這樣更有看頭，若真要這樣做也行，但別給他們頒獎，且舉辦大滿貫的賽事卻不讓雙打選手參賽，根本是將他們逐出自己的運動項目，這太不公平。」

瓦瓦索里也說：「我們是為所有無法參賽的人而戰，我們全力以赴，其實我們已經完成一項使命，站上賽場，這本身就不是理所當然的事，我們配合絕佳，最重要的一戰是首輪對上兩位優秀的單打選手，沒有什麼是必然的，我們也證明雙打是很棒的比賽，未來會需要更多的市場行銷和曝光度，在未來發揮效果。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法