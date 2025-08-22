MLB》洋基4失誤9保送寫113年恥辱！高德施密特不解為何贏不了紅襪

洋基不敵紅襪，圖為賈吉（Aaron Judge）。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在「基襪大戰」以3：6不敵紅襪，條紋軍全場守備表現散漫，發生多達4次失誤；投手群也送出多達9次保送，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，今天球隊表現實在不理想。

洋基火球男希爾（Luis Gil）開賽就投出2次保送，2局上自己處理投手前滾地球傳一壘又發生失誤，接著又是一記投手前滾地球，希爾接到後傳給二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），結果奇澤姆要轉傳一壘抓雙殺也暴傳失誤讓跑者上二壘，希爾投出保送後紅襪發動雙盜壘，捕手萊斯（Ben Rice）欲傳二壘阻殺又出現單局第3次失誤，也讓紅襪免費得到1分。

9局上紅襪4：3領先洋基，1出局後一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）也發生守備失誤，洋基單場第4次失誤付出代價，遭到紅襪大物安東尼（Roman Anthony）敲出2分砲；除了失誤之外，洋基投手群此役還投出多達9次保送，先發投手希爾一人就佔了5次。根據數據顯示，洋基上一次在主場、9局的比賽出現4失誤、9保送，已經是1912年5月11日面對老虎。

「我們今天打得太七零八落，給對手太多免費上壘的機會。」洋基總教練布恩說道，「上半季我們大多數能克服這些狀況，但最後那次失誤，對手用全壘打懲罰我們，今天表現真的不理想。」

9局上發生失誤的高德施密特坦言，自己讓對手多拿2分，比賽的走向瞬間就完全不同。而洋基今天輸球後，本季面對紅襪僅1勝6敗，對於為何今年總是打不贏紅襪，高德施密特回答：「我沒有答案，我們和他們打了很多場非常接近的比賽，但他們總是能比我們多一次關鍵Play與安打，希望明天我們能改變這個結果。」

