體育 籃球 PLG

PLG》富邦勇士簽NBA洋將古德溫 跟林書豪當過籃網隊友

2025/08/22 13:07

富邦勇士今日宣布與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約。（富邦提供）富邦勇士今日宣布與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約。（富邦提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新球季4隊開打，老牌的富邦勇士今日宣布與美國籍後衛古德溫（Archie Goodwin）簽約。

31歲古德溫身高196公分、91公斤，擁有多元且破壞力的得分武器，勇士期許他的加入，能成為團隊撕裂防線的關鍵發動機，強化進攻的威脅性，而古德溫將披上10號戰袍，與勇士一同拚戰新賽季！

古德溫於2013年投入NBA選秀，以首輪第29順位被奧克拉荷馬雷霆選中，隨後被交易至鳳凰城太陽，正式展開職業生涯。他效力NBA鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、布魯克林籃網，在NBA出賽165場，也跟林書豪在籃網共事過。

古德溫曾在CBA浙江金牛、寧波火箭、江蘇龍等隊效力。此外，古德溫也於土耳其、德國、法國、烏克蘭、以色列、波多黎各、黎巴嫩等地聯賽征戰，擁有相當豐富的國際職籃經歷。

古德溫上季效力CBA江蘇龍，出賽43場，場均貢獻20.6分、5.6籃板、4.7助攻。

勇士總教練吳永仁表示：「古德溫擅長以細膩的速度與方向控制進行持球攻擊，具備極佳的空中協調性與身體控制力，他的突破技術是我們本土陣容最欠缺的環節，期待他不僅能製造更多機會給本土球員，也能與我們的中鋒形成良好化學效應，攜手團隊衝擊新賽季佳績。」

