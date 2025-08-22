晴時多雲

體育 網球

美網》男單籤表出爐！辛納拚連霸和新高獎金 喬帥25冠有戲嗎？

2025/08/22 13:26

辛納、喬科維奇。（資料照）辛納、喬科維奇。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025美國網球公開賽籤表出爐，尋求衛冕的義大利球王辛納（Jannik Sinner）決賽假想敵將是西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），力拚史上新高的500萬美元（約1.48億台幣）冠軍獎金。

義大利頭號種子辛納首輪將對上捷克選手柯普里瓦（Vit Kopriva），他8強可能碰到英國一哥德雷珀（Jack Draper），4強對上德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），決賽才會碰到籤表下半部的艾卡拉茲或喬科維奇，力拚在澳網、溫網後的本季第3座大滿貫冠軍。

今年已經在法網奪冠的艾卡拉茲，在美網名列男單第2種子，他晉級之路並不輕鬆，首輪將碰到美國重砲奧裴卡（Reilly Opelka），16強可能碰到俄國梅德維夫（Daniil Medvedev），8強對上美國謝爾頓（Ben Shelton），4強對上喬科維奇，決賽假想敵為辛納。

志在生涯第25座大滿貫冠軍的喬科維奇，前一座大滿貫冠軍就是2023年的美網，這次他以第7種子出擊，首輪就要對上美國新星田勒納（Learner Tien），16強將陸續碰上美國帝亞弗（Frances Tiafoe）、佛里茲（Taylor Fritz），4強賽開始得碰到前兩種子，想奪冠得設法突破當今兩大好手艾卡拉茲、辛納。

