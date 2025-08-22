晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》來到洋基後防禦率高達7.36！布總點出明星後援多法爾最大問題

2025/08/22 13:46

多法爾。（資料照）多法爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在交易大限前向巨人換來明星後援多法爾（Camilo Doval），然而他表現不如預期，今天在「基襪大戰」登板後援又被敲出追平分，賽後總教練布恩（Aaron Boone）也點出他目前的最大罩門。

多法爾於2023年入選過明星賽，本季在巨人投46.2局飆50K，防禦率3.09，收下15次救援成功；然而包含今天在內，多法爾來到洋基後7.1局投球就丟9分，防禦率高達7.36，投出8次三振、7次保送，被打擊率也從在巨人的0.196飆升至0.281。

多法爾已經連續3場比賽失分，近5戰有4戰丟分，來到洋基9場有5場丟分。賽後總教練布恩表示：「他的球質真的很棒，但關鍵還是在控球。要再更上一層樓，就必須更穩定自己的控球，現在的他還沒達到自己巔峰時期的那種感覺。」

「我現在就是在適應這裡的角色。」多法爾透過翻譯表示，「我需要更早進入比賽狀態，讓自己提前進入備戰模式。說到底，我只想在場上付出百分之百的努力，但有時運氣會站在你這邊，有時不會。」

談到自己的投球策略，多法爾坦言，自己就是積極進攻好球帶，「但他們也能打出安打，這也是比賽的一部分。有時候你投出好球，但最後結果還是會不如預期。」

