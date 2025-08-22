MLB》超越3位名人堂神獸偉業！道奇MVP強打佛里曼談打擊王爭奪戰

佛里曼。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今天在日本巨星大谷翔平休兵下，單場5打數2安打貢獻2分打點，包含敲出本季第16轟，幫助道奇擊敗洛磯，賽後打擊率也提升至0.303，今年有望挑戰國聯打擊王。

佛里曼首局就逮中洛磯火球新星多蘭德（Chase Dollander）的97.7英哩速球，夯出中外野451英呎2分砲，本季第16轟出爐；4局下又接著貝茲（Mookie Betts）敲出一壘安打，點燃道奇攻勢。

根據《StatsCentre》指出，今天是佛里曼生涯第331場複數打點的比賽，超越名人堂球星巴頓里（Jim Bottomley）與希爾頓（Todd Helton）的330場，位居國聯一壘手史上第4；此外，佛里曼生涯累積359轟，也超越名人堂球星塞佩達（Orlando Cepeda），位居國聯一壘手史上第9。

佛里曼本季打擊率提升至0.303，目前在國聯以些微小數點差距，落後打擊率同樣0.303的道奇隊友史密斯（Will Smith）與費城人透納（Trea Turner），位居第3。對於本季有望爭奪國聯打擊王，佛里曼淡然表示：「我唯一想說的是，如果現在有人跟我討論打擊王，那代表我今年表現不錯，這讓我很開心。」

佛里曼本季一度陷入長達6週的空前低潮，但從美國時間7月21日以來，他的打擊率高達0.333，「這讓我很欣慰，因為代表即使我狀態不好，我依然能咬牙撐過、繼續上場比賽，偶爾敲出一些安打。對我來說，8月底還有人在討論打擊王，代表我今年真的打得不錯。」

佛里曼生涯前15個球季就有6度擠進國聯打擊率前10名，其中3度拿下第3名，2次屈居亞軍。對此佛里曼說道：「我有接近過嗎？有。拿下一座打擊王很棒嗎？當然。但就算沒有，也不會抹煞我一整年的表現，我不是為了拿打擊王而打球，我只想做自己，打出好的球季。」

