TPBL》曾來台幫哥哥加油被震撼 攻城獅補進第3位洋將提傑

攻城獅洋將提傑。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL新竹攻城獅球宣布洋將提傑（TJ Holyfield）正式加盟，這也是球隊陣中補進的第3位洋將，近期會揭曉完整陣容。

提傑現年29歲，身高203公分，場上位置為前鋒，新賽季他將披上22號戰袍。他來自美國阿布奎基，在NCAA時期曾代表斯蒂芬奧斯汀州立大學及德州理工大學出賽，於2018年榮獲Southland Conference錦標賽MVP，進入職業後，提傑陸續征戰芬蘭、德國及日本B.LEAGUE B2，近兩季在山形飛龍表現亮眼，場均能繳出12.9分、7.9籃板、2.2助攻。

請繼續往下閱讀...

目前攻城獅已補進第3位洋將，總經理張樹人總表示：「近兩週還會陸續曝光新賽季的洋將陣容，目標讓每一位洋將在下週全數抵台加入團隊訓練，全力備戰LEVANGA CUP國際交流賽。」談到提傑的加盟，張樹人認為：「提傑是一位球風強悍的前鋒，除了具備一定的外線能力外，在場上的對抗能力也非常好。且他能夠適應多個位置，這會讓威森總教練在陣型安排上能做更多變化。」

總教練威森也特別提及提傑充滿能量的球風，他說：「新賽季提傑可能會打到不同的位置，我們希望借重他優異的防守意識與外線火力來幫助球隊。很特別的是，他一直都是一位Energy Guy，有他的加入勢必會對團隊帶來正面的影響。」

提傑自2023賽季起即在亞洲賽場征戰，同時他也是攻城獅前洋將霍立飛（Michael Holyfield）的親弟弟，談到加盟攻城獅的心情，他說：「之前在攻城獅拚戰季後賽時，有跟家人一起來到新竹主場幫哥哥加油，我對球場內的凝聚力感到非常震撼，經過這幾年在日本的經驗，對於亞洲球風越來越熟悉，很期待能趕快在新竹出賽，我會帶給獅紫軍們滿滿的活力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法