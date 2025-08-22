晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》富邦悍將完成9名選秀談約 榜眼張育豪以總值740萬加盟

2025/08/22 15:39

富邦悍將球團完成2025季中選秀會球員簽約作業。（富邦悍將提供）富邦悍將球團完成2025季中選秀會球員簽約作業。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將球團完成2025季中選秀會球員簽約作業，首輪新秀張育豪以合約總值740萬的條件加盟，除第七輪指名的投手陽杰恩另有生涯規劃外，新秀劉承佑、石梓霖、江庭毅、王偉軒、王君佑、黃騰威、高慶麟、鄭昭誠皆已完成簽約，期待未來共同為悍將奮戰。

悍將首輪指名來自普門中學的強打捕手張育豪，在高中時期展現強大的長打能力，於捕手位置也有高度可塑性，攻守兩端都具潛力，張育豪以簽約金560萬元、激勵獎金180萬元，合約總值740萬元的條件加盟，合約年限1.5年，一軍月薪9萬，展現球團對其潛力的高度期待。張育豪入選本屆U18世界杯中華隊，將於中華隊賽事結束後和球團報到。

第二輪來自穀保家商外野手劉承佑，去年在U18亞青賽表現亮眼，左投左打的他具備長打潛力，可望成為悍將未來外野重要戰力，劉承佑以簽約金470萬元、70萬元激勵獎金，合約總值540萬元的條件加盟，合約年限2.5年，一軍月薪9萬元。

第三輪選進來自輔仁大學的投手石梓霖，他在大專棒球聯賽幫助輔大拿下大專盃冠軍，並在春季聯賽拿下大學隊救援王，石梓霖以簽約金360萬元、激勵獎金55萬元，合約總值415萬、一軍月薪9萬元的1.5年合約加盟。

第四輪補進另一位高中捕手江庭毅，來自平鎮高中的他擁有出色的領導能力，且在U12、U15和U18層級皆曾入選過中華隊，國際賽經驗豐富，江庭毅以簽約金280萬元、激勵獎金60萬元加盟，合約總值340萬元的2.5年合約、一軍月薪9萬元的條件加盟，目前江庭毅參與本屆U18世界杯中華隊集訓，將於中華隊賽事結束後向球團報到。

第五輪則是來自業餘列特博生技的投手王偉軒，王偉軒在今年5月以自行培訓合約加盟悍將二軍，在二軍展現壓制力獲得球團肯定，王偉軒以簽約金200萬元、激勵獎金50萬元、合約總值250萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約簽訂，王偉軒已正式加入悍將，並完成一軍初登板。

富邦悍將總教練陳金鋒及入選球員張育豪（左起）、劉承佑、石梓霖、江庭逸等人。（資料照，記者廖耀東攝）富邦悍將總教練陳金鋒及入選球員張育豪（左起）、劉承佑、石梓霖、江庭逸等人。（資料照，記者廖耀東攝）

