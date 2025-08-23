大谷翔平對決達比修有、U15亞洲盃台日爭霸 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）

大聯盟轉播方面，國聯西區龍頭道奇將在客場與國西第二的教士展開3連戰，雙方只有1場勝差。道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）將碰上教士日籍38歲老將達比修有。道奇日本巨星大谷翔平將再度對決前輩達比修。

「基襪大戰」4連戰第2場，洋基王牌左投佛里德（Max Fried）將對決紅襪右投貝洛（Brayan Bello）；另外還有費城人與國民、水手與運動家之戰。

日本高中棒球夏季甲子園冠軍戰，沖繩代表沖繩尚學將碰上西東京代表日大三，敬請鎖定轉播。

中職今天有3場比賽，中信兄弟在大巨蛋面對台鋼雄鷹，兄弟洋投柯威士對決櫻井周斗；樂天桃猿在桃園球場面對統一獅，桃猿推出威能帝，面對獅隊洋投布雷克；富邦悍將在新莊球場面對味全龍，富邦推出本土左投陳仕朋，對決味全龍投手伍鐸。

U15亞洲青少棒錦標賽，台灣隊將與日本隊爭冠，台灣小將力拚二連霸。敬請鎖定轉播。

MLB

06：40 國民 VS 費城人 緯來體育、愛爾達體育1台

07：00 紅襪 VS 洋基 愛爾達體育2台

09：40 道奇 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、

10：05 運動家 VS 水手 愛爾達體育2台

NFL

08：00 維京人 VS 泰坦 熱身賽第三週 愛爾達體育3台

2025 日本夏季甲子園

09：00 決賽 愛爾達體育4台

日職

13 ：00 軟銀鷹 VS 日本火腿 DAZN 2

BFA亞洲U15青少棒錦標賽

12：50 季軍賽

18：30 冠軍賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台、東森洋片

中職

17：00 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 統一獅 VS 樂天桃猿 DAZN 2、愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育

AUBL亞洲大學生籃球聯賽

15：00 準決賽 緯來體育

英超

19：20 曼城 VS 托特納姆熱刺 第2輪

21：50 布蘭特福德 VS 阿斯頓維拉 第2輪

（台灣時間8月24日凌晨）00：20 兵工廠 VS 里茲聯 第2輪

轉播：愛爾達體育1台

WTT大滿貫賽 瑞典站

19：00 男雙決賽

20：00 女單四強

轉播：愛爾達體育3台

