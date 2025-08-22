晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》前塞揚強投鮑爾吞7連敗 「踢球棒」惹惱日本12強國手小園海斗

2025/08/22 16:47

鮑爾。（資料照，美聯社）鮑爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季重返橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），昨天先發6.1局失5分，讓橫濱隊以2比5敗給廣島鯉魚。根據日媒《日刊體育》報導，鮑爾在比賽中踢廣島球星小園海斗的球棒，讓小園海斗在第7局敲三壘安打後，對著鮑爾怒吼。

鮑爾第4局被廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）敲兩分砲，第5局廣島打線3上3下，其中小園海斗敲右外野飛球出局後，鮑爾走回休息區前「踢」小園海斗的球棒。

鮑爾續投第7局遇到亂流，先遭廣島洋砲法比安（Sandro Fabian）敲兩分砲，接著小園海斗敲右外野三壘安打後，突然對著鮑爾大吼。鮑爾這時也被打退場，接替投球的橫濱投手中川虎大被蒙特羅敲適時安，讓鮑爾再失1分。

總計鮑爾主投6.1局用100球，被敲9安包含2轟，賞5次三振，丟3次保送，失掉5分，吞本季第10敗、同時也是先發7連敗，賽後防禦率為4.34。鮑爾本季先發20場，只拿到4勝，共投130.2局賞118次三振，被打擊率2成64，每局被上壘率（WHIP）為1.35。

身為去年「日本一」總冠軍的橫濱DeNA，截至今天賽前，戰績為51勝54敗5和、勝率0.486，暫居中央聯盟第三。廣島鯉魚以48勝57敗5和居央聯第四，與橫濱隊有3場勝差。

