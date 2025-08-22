中職》富邦首輪新秀張育豪只簽1.5年 林華韋：經紀團隊對他有信心

富邦悍將領隊林華韋（左起）。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將公布今年季中選秀簽約結果，最特別的是榜眼張育豪，簽約金560萬元另有激勵獎金180萬元，卻只簽下1.5年合約，領隊林華韋表示，合約長度是經紀公司的要求，期待張育豪能在合約期限內拚上一軍，然後換約。

張育豪在普門中學時期是具有長打能力的捕手，今年季中選秀前被評估是狀元人選之一，富邦於第一輪第二順位指名他，目前入選U18世界盃台灣隊，將於27日隨隊前往日本沖繩參賽，等賽事結束再向球團報到。

林華韋指出，不同於以往選秀球員至少簽2.5年，張育豪只簽1.5年，是經紀人代表他提出的要求，代表經紀團隊對他有信心，認為他有機會提前換約，「如果他明年可以打起來，這是好事。」

富邦前1位高中畢業經由選秀加盟，隔年立刻成為一軍戰力，是曾經奪下年度新人王的曾峻岳，也讓球隊在他入隊僅1.5年便提前換約，林華韋表示，張育豪的身材非常好，但畢竟才18歲，球隊對他有按部就班的規畫。

富邦兩位新秀捕手張育豪、江庭毅都入選U18台灣隊，林華韋說，球隊會派球探持續關心兩人的表現，他也會前往沖繩觀看比賽，若台灣隊晉級決賽，他還會再去，兩人在U18結束後也會休息幾天再來報到。

