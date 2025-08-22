拳擊》林郁婷擔任陪練坐鎮 李承威城市盃擊退南韓好手摘金

李承威。（資料照，拳擊協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽今進行最後一日賽程，奧運金牌林郁婷陪練員李承威在男子65公斤級以5：0擊退南韓好手金智勳，但他自認表現還可以更好，而這次接連在4強擊敗林囿又在金牌戰擊退南韓好手，李承威坦言，其實本來沒想到會贏，這一面金牌也為他帶來信心。

李承威擔任林郁婷的陪練已長達10年，近期自己也有機會參與國際賽事，這次城市盃林郁婷擔任陪練，陪著他一起出賽，李承威也不負眾望一舉挺進金牌戰。今天面對南韓金智勳，李承威表現都占上風，3回合皆拿下5：0，穩穩勝出。

請繼續往下閱讀...

對於自己表現，李承威笑說：「昨天晚上睡不好，今天感覺有點沒力，感覺還可以更好，像是在掌控的部分還可以做得更好，有些動作被他閃掉後反擊。」他也提到，因為這次自己升到65公斤級，體能、力量上也還是有差別，只能用一些技巧跟速度，還有連續攻擊的方法來獲取分數。

李承威坦言，起初看到籤表原本沒有預期自己能打到金牌戰，尤其是4強對上林囿原本不覺得會贏，「但我們的策略就很簡單，把訓練的做出來，這樣就好了，因為你訓練做得出來的動作，在比賽上一定會有機會，所以我的目標就是把訓練做好，並發揮在場上。」

對於李承威表現，教練曾自強表示，雖然在力量上沒這麼成熟，但自信心、體能調整上變得很好，他也認為李承威進步很多，「因為他從陪練員的角色開始，其實之前是滿可惜的，因為男子組的競爭本來比較激烈，之前他陪著郁婷練的時候，其實是幫郁婷有很大的進步，但我覺得在強度訓練和態度上，可能對於男子組來講，相對可能略顯不足。」

曾自強希望李承威能透過比賽累積信心，會讓林郁婷多跟他分享，彼此互相交流，他開玩笑說：「有時候說得很好，但不一定做得很好，有時候也可能是做得很好，但說得不好，就讓他們互相學習。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法