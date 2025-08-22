晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》林郁婷擔任陪練坐鎮 李承威城市盃擊退南韓好手摘金

2025/08/22 17:32

李承威。（資料照，拳擊協會提供）李承威。（資料照，拳擊協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025台北城市盃拳擊邀請賽今進行最後一日賽程，奧運金牌林郁婷陪練員李承威在男子65公斤級以5：0擊退南韓好手金智勳，但他自認表現還可以更好，而這次接連在4強擊敗林囿又在金牌戰擊退南韓好手，李承威坦言，其實本來沒想到會贏，這一面金牌也為他帶來信心。

李承威擔任林郁婷的陪練已長達10年，近期自己也有機會參與國際賽事，這次城市盃林郁婷擔任陪練，陪著他一起出賽，李承威也不負眾望一舉挺進金牌戰。今天面對南韓金智勳，李承威表現都占上風，3回合皆拿下5：0，穩穩勝出。

對於自己表現，李承威笑說：「昨天晚上睡不好，今天感覺有點沒力，感覺還可以更好，像是在掌控的部分還可以做得更好，有些動作被他閃掉後反擊。」他也提到，因為這次自己升到65公斤級，體能、力量上也還是有差別，只能用一些技巧跟速度，還有連續攻擊的方法來獲取分數。

李承威坦言，起初看到籤表原本沒有預期自己能打到金牌戰，尤其是4強對上林囿原本不覺得會贏，「但我們的策略就很簡單，把訓練的做出來，這樣就好了，因為你訓練做得出來的動作，在比賽上一定會有機會，所以我的目標就是把訓練做好，並發揮在場上。」

對於李承威表現，教練曾自強表示，雖然在力量上沒這麼成熟，但自信心、體能調整上變得很好，他也認為李承威進步很多，「因為他從陪練員的角色開始，其實之前是滿可惜的，因為男子組的競爭本來比較激烈，之前他陪著郁婷練的時候，其實是幫郁婷有很大的進步，但我覺得在強度訓練和態度上，可能對於男子組來講，相對可能略顯不足。」

曾自強希望李承威能透過比賽累積信心，會讓林郁婷多跟他分享，彼此互相交流，他開玩笑說：「有時候說得很好，但不一定做得很好，有時候也可能是做得很好，但說得不好，就讓他們互相學習。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中