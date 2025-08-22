U15亞洲盃》「超怪物左腕」胡冠威先發大戰日本 台灣教頭說明考量

胡冠威。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今晚6點半U15亞洲青少棒錦標賽超級循環賽上演台日大戰，台灣隊贏球就晉級，輸球只能打季軍戰，台灣隊推出最快球速147公里的左投胡冠威先發，強碰日本右投岡田宗一郎。

這屆U15台灣隊預賽首戰南韓林亞倫中繼投4人次，沒有抓到任何出局數，被敲3安另有1次隊友守備失誤，失4分其中2分責失承擔敗投，林亞倫退場後，胡冠威接手後援5局被敲4安，狂飆6K失1分無關勝敗，亮眼好投獲台灣隊總教練邱耀宇欽點，今晚先發大戰日本。

邱耀宇指出，今天由胡冠威先發，林亞倫、柯邵捷、高品瀚都會待命登板救援，胡冠威是目前陣中最不會緊張的投手，預賽對南韓投得很好，因此派他先發。

林亞倫最快球速達146公里，身手不凡，邱耀宇表示，照理說這場要由林亞倫先發，有狀況再換胡冠威，可是又擔心林亞倫會怯場，所以派胡冠威先發，先贏再說，贏球才有爭冠的機會，當最後一場比賽在打。

對於日本先發右投岡田宗一郎，邱耀宇說，「我們昨天晚上有看他對菲律賓的投球影片，最快球速大概130公里左右，球的轉速夠，球也滿會跑的，控球不會差太多。」

邱耀宇表示，對方應該知道台灣隊會打小球戰術，他們打擊沒什麼戰術，頂多就是打帶跑，沒在短打的，昨天集合有跟選手講，陣中左打較多，左投上來對打擊真的有影響，今天對方派右投先發，希望能大量得分，後面日本派左投上來，我們右打再上陣。

關鍵台日大戰，邱耀宇坦言，「教練團壓力很大，但小朋友應該還好，經過第一場之後，壓力應該釋放完畢，小朋友狀況滿不錯的，應該還OK。」

