MLB》領5億的康佛托扛四番讓美作家不解 外媒提道奇1數據全大聯盟倒數第二

康佛托。（美聯社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平今天休兵，道奇讓強打捕手史密斯（Will Smith）擔任指定打擊，卻讓外野手康佛托（Michael Conforto）罕見扛球隊四番，康佛托全場4打數0安、貢獻一支高飛犧牲打。道奇最後在客場仍以9比5擊敗洛磯。但康佛托扛四番的決定仍讓道奇作家哈里斯（Blake Harris）很不解。

哈里斯在社群媒體X上發文說，我真的不敢相信，一位在棒球界工作、拿著高薪的人，竟然把康佛托排在第四棒。不知道這是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、還是更高層的決定，這太荒唐了。

請繼續往下閱讀...

本季以1700萬美元（約新台幣5億）加盟道奇隊的康佛托，今年陷入大低潮，出賽111場繳出9轟、43分打點，打擊率僅1成86，整體攻擊指數（OPS）為0.612。數據網站《Baseballsavant》顯示，康佛托本季在左外野的守備進階數據「出局製造值」（Outs Above Average, OAA）為「-5」。

根據權威媒體《The Athletic》指出，截至美國時間週四，全大聯盟只有皇家隊的左外野OAA平均值「-2.4」比道奇隊的「-1.9」還差。

道奇隊在今年交易大限前透過交易補進外野手卡爾（Alex Call）。羅伯斯受訪表示，他認為左外野主要會是康佛托和卡爾輪替，「當進入9月的時候，你必須開始決定要用哪些選手，我認為這取決於當天上場的選手去展現自己的表現。」羅伯斯說道。

I'm probably going to jinx it so maybe it'll end up working out later



But I am in genuine disbelief that somebody who has a job in baseball and gets paid a lot of money actually put Michael Conforto 4th in the lineup



Idk if it was Roberts or the higher ups, but this is insane — Blake Harris （@BlakeHHarris） August 21, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法