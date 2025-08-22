晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》領5億的康佛托扛四番讓美作家不解 外媒提道奇1數據全大聯盟倒數第二

2025/08/22 22:39

MLB》領5億的康佛托扛四番讓美作家不解 外媒提道奇1數據全大聯盟倒數第二康佛托。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平今天休兵，道奇讓強打捕手史密斯（Will Smith）擔任指定打擊，卻讓外野手康佛托（Michael Conforto）罕見扛球隊四番，康佛托全場4打數0安、貢獻一支高飛犧牲打。道奇最後在客場仍以9比5擊敗洛磯。但康佛托扛四番的決定仍讓道奇作家哈里斯（Blake Harris）很不解。

哈里斯在社群媒體X上發文說，我真的不敢相信，一位在棒球界工作、拿著高薪的人，竟然把康佛托排在第四棒。不知道這是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、還是更高層的決定，這太荒唐了。

本季以1700萬美元（約新台幣5億）加盟道奇隊的康佛托，今年陷入大低潮，出賽111場繳出9轟、43分打點，打擊率僅1成86，整體攻擊指數（OPS）為0.612。數據網站《Baseballsavant》顯示，康佛托本季在左外野的守備進階數據「出局製造值」（Outs Above Average, OAA）為「-5」。

根據權威媒體《The Athletic》指出，截至美國時間週四，全大聯盟只有皇家隊的左外野OAA平均值「-2.4」比道奇隊的「-1.9」還差。

道奇隊在今年交易大限前透過交易補進外野手卡爾（Alex Call）。羅伯斯受訪表示，他認為左外野主要會是康佛托和卡爾輪替，「當進入9月的時候，你必須開始決定要用哪些選手，我認為這取決於當天上場的選手去展現自己的表現。」羅伯斯說道。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中